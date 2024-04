Les auxiliaires d'enseignement de McGill obtiennent 15,5 % d'augmentation à la suite de leur grève

Chaque année au Québec, plus de 2?000 jeunes quittent un milieu de placement de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), à l'approche de l'âge de leur majorité. Avoir 18 ans quand on a un parcours de jeune ayant vécu un placement par la...

L'UNESCO et Huawei ont lancé hier la phase II du projet Technology-Enabled Open Schools for All System (TeOSS) lors du séminaire de l'UNESCO sur les futurs numériques de l'éducation, et ont annoncé que la deuxième phase se déroulera de 2024 à 2027 au...