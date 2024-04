/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Forum stratégique sur les grands projets/





MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à son Forum stratégique sur les grands projets.

Pour une 18e année consécutive, cette mobilisation unique en son genre réunit les concepteurs, promoteurs, financiers, experts du secteur immobilier et de la construction, représentants de la société civile et décideurs politiques pour discuter des projets phares et des enjeux clés du développement de la métropole.

Nous aurons notamment le plaisir de recevoir l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, ainsi que Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Vous trouverez le programme complet de l'événement ici.

Date : Vendredi 19 avril 2024



Lieu : HEC Montréal - Édifice Hélène-Desmarais Amphithéâtre Rachelle et Alain-Paris

1075, côte du Beaver Hall

Montréal, QC

H2Z 1S5



Heure : De 7 h 30 à 14 h 00



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès de Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques et médias, à

[email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.



Invités :



(en ordre de participation) Clément Demers, architecte,

urbaniste émérite et gestionnaire de

projets Isabelle Melançon, présidente-

directrice générale, Institut de

développement urbain du Québec







Pierre Pelletier, chef du

développement et du financement

immobilier, Fiera Immobilier Martin Raymond, président-

directeur général, Fonds immobilier

de solidarité FTQ







Stéphan Déry, président-directeur

général, Société immobilière du

Canada Véronique Alepin, Vice-présidente,

Développement immobilier et

conception, Groupe Mach







Serge Goulet, président

Groupe, Devimco Roger Plamondon, président

sortant, Groupe Immobilier

Broccolini







L'honorable Sean Fraser, ministre

du Logement, de l'Infrastructure et

des Collectivités France-Élaine Duranceau, ministre

responsable de l'Habitation







Valérie Plante, mairesse de

Montréal Michael Emory, fondateur et

président du conseil

d'administration, Allied







Sandra Martel, ing., première

dirigeante, Les Ponts Jacques

Cartier et Champlain Incorporée

(PJCCI) Jean Laurin, associé et président,

Québec, courtier immobilier agréé,

dirigeant d'agence, Avison Young







Julie Grenier, M. Sc., gestion-

conseil en Affaires publiques,

porte-parole pour le Mouvement

pour mettre fin à l'itinérance à

Montréal (MMFIM) Éric Lefebvre, directeur général,

Partenariat du Quartier des

spectacles







Pierre Lafond, vice-président

principal ? Pré-construction APEX,

Pomerleau Vianney Bélanger, fondateur et

président, COPRIM







Loïc Angot, ing., MBA, associé,

directeur ? Stratégies durables,

Lemay Nicolas Désourdy, président,

Carbonleo







Étienne Morin-Bordeleau,

directeur artistique et cofondateur,

MR-63 Frédéric Morin-Bordeleau,

directeur général et cofondateur,

MR-63



Programme : Bloc 1 : Développement des grands secteurs stratégiques : enjeux et

solutions pour les quartiers de demain Bloc 2 : Centre-ville : transformation, innovation et engagement social Bloc 3 : Les projets marquants de 2025 : le savoir-faire montréalais à

l'honneur

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après «?la Chambre?») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

19 avril 2024 à 05:00

