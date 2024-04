Le Bal de la Jonquille de Montréal récolte 1 474 785 $ pour agir contre le cancer





MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - La 31e édition du Bal de la Jonquille de la Société canadienne du cancer (SCC) qui s'est tenue ce soir à la Gare Windsor de Montréal a permis d'amasser 1 474 785 $ pour financer des projets de recherche novateurs et des programmes de soutien essentiels pour les personnes touchées par le cancer. La plus importante soirée-bénéfice liée à la cause du cancer au Québec a connu un vif succès, réunissant près de 400 personnes issues du monde des affaires, de la politique et de la communauté artistique dans une ambiance festive sous le thème inspirant « Le grand nous ? Unis par la vie ».

« Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude envers tous les donateurs qui ont contribué au succès du Bal de cette année. Chaque dollar amassé représente un espoir renouvelé pour les personnes touchées par le cancer. Merci du fond du coeur pour votre générosité et votre solidarité inébranlable » déclare Nadia Wendowsky, vice-présidente des dons exemplaires et d'entreprise à la SCC.

Le succès de cette édition n'aurait pas été possible sans le soutien et l'engagement d'une coprésidence exceptionnelle assurée par Abe Adham, président de la direction du Québec du Groupe Banque TD et Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN. Nous remercions également nos animateurs Claudia Marques et Francisco Randez, les bénévoles et les nombreux fournisseurs dévoués, sans lesquels le Bal de la Jonquille ne pourrait tout simplement pas avoir lieu.

Le Moment Jonquille, moment charnière de la soirée, a mis en vedette l'artiste Beyries, le Cirque Éloize et des ambassadeurs, dont des survivants, des donateurs, un bénévole et une chercheuse, afin de démontrer que nous pouvons tous jouer un rôle pour changer l'avenir du cancer.

Créé en 1994, le Bal de la Jonquille de Montréal a joué un rôle crucial dans la collecte de fonds pour la cause du cancer, amassant plus de 44,4 M$ depuis 2004.

Un impact direct sur la vie de milliers de personnes au Québec

Au cours de la dernière année, plus de 45 000 personnes ont bénéficié des programmes et services de soutien de la Société canadienne du cancer. Durant la même période, la SCC a investi 7,2 M$ et subventionné 43 projets de recherche au Québec. Par exemple, la Dre Natalia Gorelik de l'Institut de recherche au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) développe un modèle d'intelligence artificielle (IA) qui aide à prévoir quelles personnes sont les plus à risque d'aggravation du cancer. Si ce projet est fructueux, ce modèle permettrait de poser un diagnostic précoce et d'offrir un traitement plus tôt pour ainsi améliorer les chances de survie des patients.

Les dons recueillis financent également la Ligne d'aide et d'information sur le cancer, la maison d'hébergement Jacques-Cantin, la communauté en ligne de soutien par les pairs Parlonscancer.ca, les prothèses mammaires et capillaires et plus encore. Ces services améliorent la vie des personnes touchées par le cancer pendant et après leur expérience de la maladie.

Joignez-vous à notre village d'espoir. Visitez notre site Web baldelajonquille.ca pour faire un don et contribuer à sauver des vies.

La prochaine édition du Bal de la Jonquille de Montréal aura lieu le 24 avril 2025.

Des photos officielles de l'événement sont disponibles dans le dossier de presse : cliquez-ici

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer. Ça prend une société pour agir contre le cancer. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

Crédits de l'événement :

Production et réalisation : Groupe Toria

Traiteur : RE Le Traiteur

Décoration florale : Charlotte Lefebvre

Décor et technique : Événements Total, Groupe Célébrations et ABP

