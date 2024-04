Le Groupe Banque TD annonce l'élection des administrateurs





TORONTO, le 18 avril 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) (TSX: TD) (NYSE: TD) a annoncé aujourd'hui que les candidats proposés à l'élection dans la circulaire de procuration de la direction datée du 20 février 2024 ont été élus en qualité d'administrateurs de la TD. L'élection des administrateurs de la TD a eu lieu dans le cadre de l'assemblée annuelle et extraordinaire des détenteurs d'actions ordinaires, qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui, et les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-après.

Les 15 candidats proposés par la direction et dont le nom figure ci-dessous ont tous été élus en qualité d'administrateurs de la TD :

Candidat Votes pour % de votes

pour Abstentions % d'abstentions Ayman Antoun 844 356 320 99,5 3 865 792 0,5 Cherie L. Brant 843 728 161 99,5 4 493 951 0,5 Amy W. Brinkley 816 181 922 96,2 32 040 190 3,8 Brian C. Ferguson 842 623 402 99,3 5 598 711 0,7 Colleen A. Goggins 843 105 339 99,4 5 116 774 0,6 Alan N. MacGibbon 824 168 138 97,2 24 053 964 2,8 John B. MacIntrye 844 561 588 99,6 3 660 524 0,4 Karen E. Maidment 828 611 333 97,7 19 610 780 2,3 Keith G. Martell 844 659 456 99,6 3 562 657 0,4 Bharat B. Masrani 839 248 088 98,9 8 969 348 1,1 Claude Mongeau 843 838 738 99,5 4 383 374 0,5 S. Jane Rowe 842 951 734 99,4 5 270 379 0,6 Nancy G. Tower 842 528 503 99,3 5 693 610 0,7 Ajay K. Virmani 841 996 300 99,3 6 225 813 0,7 Mary A. Winston 839 217 384 98,9 9 004 729 1,1

Les résultats de votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des détenteurs d'actions ordinaires qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui seront publiés prochainement sur le site www.td.com/fr et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,91 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

18 avril 2024 à 18:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :