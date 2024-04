Le Fonds de développement du tourisme (TDF) collabore avec Karisma Resorts International au Forum international d'investissement dans l'hôtellerie 2024





Accroître le potentiel des centres de villégiature de luxe dans l'industrie du tourisme

BERLIN, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le Fonds de développement du tourisme (TDF) de l'Arabie saoudite et Karisma Hotels & Resorts International ont signé un protocole d'accord (MOU), explorant les possibilités de développement de stations balnéaires de luxe en Arabie saoudite. La signature a eu lieu le 17 avril lors de l'International Hospitality Investment Forum (IHIF) à Berlin.

Ce partenariat représente une alliance stratégique, car il libère un nouveau potentiel pour l'industrie du tourisme. L'accord mutuellement avantageux décrit une feuille de route pour déterminer une méthodologie d'investissement et de soutien financier et non financier à un écosystème dynamique d'investisseurs, de clients et de partenaires qui apportent le tourisme et l'hôtellerie dans des zones uniques.

« Le Fonds de développement du tourisme débloque un grand potentiel avec Karisma Hotels & Resorts alors que nous unissons nos forces pour explorer la faisabilité du financement et des projets innovants de soutien qui contribueront considérablement à la croissance du secteur du tourisme », a déclaré Qusai Al-Fakhri, PDG de TDF.

« Nous sommes fiers d'annoncer l'entrée importante de l'entreprise en Arabie saoudite avec de multiples développements hôteliers dans tout le Royaume, en collaboration avec nos partenaires et les développeurs locaux. Tirant parti de son expertise dans la conceptualisation, le développement, la possession et la gestion de stations de villégiature expérientielles All-Clusive et European Plan (EP) dans le monde entier, Karisma présentera des hôtels de loisirs expérientiels uniques en leur genre en partenariat avec des marques de renommée mondiale. Esteban Velasquez, PDG de Karisma Hotels and Resorts.

Le Fonds de développement du tourisme vise à connecter le monde avec des opportunités dans le secteur du tourisme à forte croissance du Royaume d'Arabie saoudite. TDF offre un soutien financier et non financier aux investisseurs privés internationaux et aux petites et moyennes entreprises locales, ainsi qu'aux entrepreneurs.

Karisma Hotels and Resorts est réputé pour son portefeuille diversifié de marques uniques, chacune offrant des expériences distinctes adaptées à ses préférences. Qu'il s'agisse de l'hébergement de luxe tout compris de Nickelodeon Hotels & Resorts pour toute la famille, qui propose des expériences immersives inspirées par des personnages bien-aimés de Nickelodeon, ou de l'ambiance insulaire décontractée de la réserve insulaire de Margaritaville® de Karisma et du Margaritaville Beach Resort Ambergris Caye, Hôtel BOR et Azul Beach Resorts de Karisma.

Cette signature entre TDF et Karisma Resorts s'inscrit dans une ère importante où l'industrie hôtelière de l'Arabie saoudite est en plein essor, car elle représente d'importantes opportunités d'investissement. Cela se produit alors que le Royaume a atteint son objectif, fixé pour 2030, de 100 millions de visiteurs annuels. Cet objectif a déjà été atteint en 2023, ce qui a mené à un nouvel objectif qui vise à accueillir 150 millions de visiteurs en Arabie saoudite d'ici 2030.

Pour en savoir plus : tdf.gov.sa

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2391050/TDF_Karisma_Resorts.jpg

18 avril 2024 à 17:10

