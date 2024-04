Milliken & Company publie le rapport 2023 sur le développement durable





SPARTANBURG, S.C., 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le fabricant mondial diversifié Milliken & Company a publié aujourd'hui son sixième rapport annuel sur le développement durable qui fait état de ses performances par rapport à ses objectifs de développement durable 2025 et à ses objectifs de zéro émission nette 2030. Le rapport détaille les principaux impacts de l'entreprise sur son personnel, son produit, sa planète et ses mesures de zéro émission nette.

« Les engagements de Milliken en matière de durabilité sont marqués par des progrès constants, parfois rapides, parfois lents, mais toujours en direction de notre objectif d'avoir un impact positif pour les générations à venir », a déclaré Halsey Cook, présidente-directrice générale de Milliken. « Dans notre rapport annuel sur le développement durable, nous partageons ce qui fonctionne, embrassons ce que nous n'avons pas encore résolu et maintenons fermement notre conviction que des progrès significatifs sont possibles. Ce n'est pas une mince tâche, et nous reconnaissons tous ceux qui sont en voyage avec nous. »

Le rapport sur le développement durable 2023 comprend des mises à jour sur chacun des principaux domaines d'impact de Milliken, notamment :

Personnel : L'entreprise s'est concentrée sur la protection des associés en réduisant les taux d'incidents entraînant des pertes de temps, a renforcé son engagement à l'égard d'une chaîne d'approvisionnement inclusive en accueillant son événement inaugural sur la diversité des fournisseurs, et a dépassé son objectif de servir 100 000 heures de bénévolat communautaire un an plus tôt que prévu.

Produit : Milliken a utilisé les évaluations de la durabilité pour analyser tous les nouveaux produits et a réalisé des gains mesurables dans son engagement pluriannuel à relever les défis de fin de vie des plastiques.

Planète : Les investissements dans la cogénération, l'efficacité énergétique et l'approvisionnement en énergie renouvelable permettent à l'entreprise de garder une longueur d'avance par rapport à ses objectifs de 2025 en matière de gaz à effet de serre (GES) et d'énergie renouvelable. Cependant, les voies pour atteindre les objectifs de 2025 en matière de décharge et de réduction de l'eau se sont révélées plus difficiles.

Carboneutralité : Cinq années de progrès sur les objectifs de GES et d'énergie renouvelable ont aidé Milliken à progresser vers ses objectifs de portée 1 et 2 pour 2030, et l'entreprise a amélioré sa comptabilité de portée 3 pour permettre une perspective plus détaillée et précise sur les émissions de la chaîne de valeur.

« Le fait de documenter notre impact et de tirer des leçons reflète non seulement notre engagement en matière de transparence, mais aussi notre point de vue précieux sur nos progrès », a déclaré Kasel Knight, vice-président principal, avocat général et responsable du développement durable chez Milliken. « Plus qu'un compte rendu de ce que nous avons fait et de ce que nous avons encore à faire, notre rapport annuel sur le développement durable nous permet d'examiner l'ensemble du parcours que nous avons entrepris et de réaffirmer notre engagement à le mener à bien. »

Le rapport sur le développement durable 2023 de M. Milliken se trouve sur milliken.com/sustainability, ainsi que d'autres ressources à consommation énergétique nette zéro et les rapports des années précédentes.

