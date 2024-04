TriLink BioTechnologies® annonce un nouveau site à San Diego pour la production de substances médicamenteuses à base d'ARNm au stade ultime de leur développement





TriLink BioTechnologies (TriLink ® ), une société de Maravai LifeSciences (NASDAQ : MRVI) et fournisseur mondial de réactifs et de services pour les sciences de la vie, a annoncé l'ouverture officielle de son nouveau site de fabrication d'ARNm conforme aux BPF. Ce site de 32 000 pieds carrés a été spécialement conçu pour la fabrication d'ARNm afin de soutenir les développeurs de médicaments en phase avancée, de la phase 2 à la commercialisation, grâce aux solides capacités de fabrication d'ARNm de TriLink. Cette étape importante devrait contribuer à faire progresser le domaine de la médecine basée sur l'ARNm, les développeurs s'empressant d'exploiter cette modalité au potentiel prometteur pour une liste d'indications de plus en plus longue.

Située dans la région de Sorrento Valley à San Diego, le site dispose de salles blanches individuelles de classe C pour la fabrication d'ARNm, d'une capacité accrue d'ARNm (de 1 g à plus de 100 g par lot), de services d'analyse internes complets et d'un espace de laboratoire pour les tests de contrôle de la qualité sur site. Les sites de fabrication sont dotés d'équipements de pointe et sont prêts à accueillir des clients ayant des besoins de fabrication de phase avancée.

« Cet établissement devrait contribuer à faire avancer les percées vitales dans les thérapies basées sur l'ARNm », a expliqué Kevin Lynch, Vice-Président et Directeur Général des opérations GMP de TriLink. « La fabrication de haute qualité des substances médicamenteuses à base d'ARNm est cruciale pour garantir l'innocuité et l'efficacité de cette nouvelle classe de médicaments pour les patients. »

La direction de l'entreprise et du site ainsi que des invités de l'industrie se sont réunis le 17 avril pour célébrer l'inauguration de l'établissement avec une coupe de ruban, un débat d'experts et des visites du site ? toutes centrées autour d'un thème central : Façonner l'avenir de l'ARNm. Le groupe de discussion, qui a suscité la réflexion, a donné un aperçu du paysage réglementaire de l'ARNm, de l'évolution de la fabrication et des outils de la prochaine génération.

TriLink a fourni sans faillir, des services BPF aux développeurs de médicaments depuis le lancement de son premier établissement BPF en 2015. Depuis lors, l'équipe dévouée de scientifiques de l'entreprise a fourni à plus de 1 000 clients une synthèse personnalisée d'ARNm, soutenu plus de 350 programmes dans les pipelines de développement de la biopharmacie et livré plus de 100 lots de fabrication d'ARNm BPF.

« L'expérience considérable de TriLink dans l'industrie ? qui s'étend sur plus de 25 ans ? associée à ses ressources en font le meilleur partenaire », a affirmé Drew Burch, Président de la production d'acides nucléiques. « Ce nouveau site confirme notre engagement à faire progresser le domaine en jouant un rôle clé dans le développement de l'édition génique in vivo basée sur l'ARNm, des thérapies cellulaires éditées génétiquement, des thérapies de remplacement protéique, des vaccins contre le cancer et des vaccins contre les maladies infectieuses. »

Outre ses services de CDMO et ses capacités uniques de production d'ARNm, d'oligonucléotides, de NTP et de plasmides, TriLink a mis au point la technologie primée de coiffage de l'ARNm CleanCap® utilisée dans la majorité des vaccins approuvés de COVID-19 à base d'ARNm et d'ARNsa, ce qui donne un nouvel élan à ce domaine en pleine expansion.

Pour en savoir plus sur les produits et services de TriLink, visitez trilinkbiotech.com.

À propos de TriLink BioTechnologies

TriLink BioTechnologies, une société de Maravai LifeSciences, est un leader mondial dans le domaine des solutions pour les acides nucléiques et les ARNm. TriLink offre une expérience chimique et biologique inégalée, des services CDMO et des matériaux prêts à l'emploi et sur mesure d'excellente qualité, notamment sa technologie brevetée de capsulage de l'ARNm CleanCap®. Les leaders pharmaceutiques, les acteurs de la biotechnologie et les gouvernements du monde entier comptent sur TriLink pour relever leurs plus grands défis, qu'il s'agisse d'administrer le vaccin COVID-19 à un rythme effréné, de mettre en oeuvre des traitements innovants dans les domaines de l'oncologie, des maladies infectieuses, de la cardiologie et des troubles neurologiques, ou de mettre en place de futurs plans d'intervention en cas de pandémie.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur trilinkbiotech.com.

À propos de Maravai LifeSciences

Maravai est une entreprise leader dans le domaine des sciences de la vie qui fournit des produits essentiels pour contribuer au développement de thérapies médicamenteuses, de diagnostics et de nouveaux vaccins. Les entreprises de Maravai sont leaders dans la fourniture de produits et de services dans les domaines de la synthèse des acides nucléiques et des tests de sécurité des produits biologiques à de nombreuses entreprises biopharmaceutiques, de vaccins, de diagnostics, de thérapies cellulaires et géniques de premier plan dans le monde.

Pour plus d'informations sur Maravai LifeSciences, visitez www.maravai.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la US Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les investisseurs savent que les déclarations contenus dans ce communiqué de presse qui ne sont pas strictement des déclarations historiques, constituent des déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les déclarations liées à l'attente que l'installation contribuera à faire progresser le domaine de la médecine basée sur l'ARNm et aidera à faire avancer les percées vitales pour la vie, constituent des déclarations prospectives identifiées par des mots comme « s'attendre à », « estimer », « peut », « bientôt », « s'approche », « prévu », « anticiper » ou « pourrait » et des expressions similaires. De telles déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux anticipés, y compris, sans s'y limiter, les risques opérationnels et la concurrence. Ces risques et autres incertitudes sont décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » de notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K, ainsi que dans d'autres rapports déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Les résultats peuvent matériellement différer de ceux envisagés par ces déclarations prospectives, et par conséquent, vous ne devriez pas vous fier à elles. Ces déclarations prospectives reflètent nos opinions actuelles et nous ne nous engageons pas à mettre à jour l'une de ces déclarations prospectives pour refléter un changement dans nos opinions ou des événements ou circonstances survenant après la date des présentes, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 avril 2024 à 15:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :