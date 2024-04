Vous en avez besoin pour hier? Pas un problème pour DHL...





Dans sa dernière campagne, DHL a réalisé l'impossible : livrer un colis hier... Horizon FCB Dubaï a orchestré cette performance transcontinentale pour démontrer la rapidité et la fiabilité de DHL.

Dans une superbe démonstration de logistique et de créativité, le dernier stunt de DHL nous raconte l'histoire fun et émouvante d'un grand-père qui envoie le cadeau d'anniversaire de sa petite-fille depuis Tokyo le 26 janvier et, grâce à la rapidité de DHL et au jeu des fuseaux horaires, il arrive à Los Angeles le 25 janvier, le jour de son anniversaire.

« Notre objectif était de prouver que nous sommes les plus rapides dans le secteur de la livraison, mais aussi les plus innovants » déclare Mohamed Bareche, directeur de la création chez Horizon FCB Dubaï. « Tourner sur deux continents en deux jours, synchroniser les équipes et s'assurer que le colis vole au créneau horaire idéal était une tâche colossale. Le soulagement et la satisfaction du devoir accompli étaient immenses à la fin de ce tournage épique. »

Colin Smith, directeur de creation chez Horizon FCB Dubaï, ajoute : « Le scenario de l'anniversaire oublié était le prétexte parfait pour prouver la fiabilité et la rapidité de DHL. Et montrer à quel point DHL peut avoir un impact positif sur la vie des gens. »

Reham Mufleh, directeur général d'Horizon FCB Dubaï : « L'idée de transcender le temps pour transmettre des émotions est une belle preuve de l'engagement de DHL pour ses clients. Elle démontre que certaines idées ne sont « Never Finished ». »

Credits :

Agency : Horizon FCB Dubai

Global CCO : Danilo Boer

Global CCO : Andrés Ordóñez

CEO : Mazen Jawad

Managing Director : Reham Mufleh

Executive Creative Director : Mohamed Bareche

Account Director : Farouk Haber

Creative Director : Colin Smith

Associate Creative Director : Thomas Nicolae

Associate Creative Director : Antonio Cué

Senior Art Director & Motion Designer : Ahmed Montaser

Post-production : Mariam Adel Awad & Antoine Nassif

Production House : Saturated Productions San Francisco

Director & Editor : Romain Thomassin

Color grading : VIVID Post House

MD : Ahmed Morsi

Colorist : Essam Abdelsalam

Music editing and SFX : Vox Haus

Head of projects : Matheus Gugelmim

Music producer : Daniel Dalla Corte & Ícaro Guedes

SFX : Cássio Machado

Client : DHL Express MENA

Marketing Director : Najwa Raslan

*Source: AETOSWire

18 avril 2024 à 11:45

