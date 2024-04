La CAQ ne doit pas imposer un frein à la productivité des entreprises québécoises





QUÉBEC, le 18 avril 2024 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition en matière de finances, Frédéric Beauchemin, s'inquiète de voir la CAQ emboîter le pas au gouvernemental fédéral en annonçant une nouvelle taxe sur les gains en capital, ce qui aurait un impact majeur sur la productivité de nos entreprises.

Alors que le Parti libéral du Québec estime que la productivité est la seule façon efficace et structurante de faire croître notre économie, force est de constater que celle-ci est nulle sur une période de cinq ans, comme l'a confirmé le dernier budget du gouvernement caquiste. « C'est cinq années perdues, économiquement », dénonce M. Beauchemin.

Pour accroître notre productivité et assurer la croissance économique de nos PME, le député libéral de Marguerite-Bourgeoys affirme qu'il est impératif de leur offrir un environnement fiscal compétitif. Il ne faudrait surtout pas que la CAQ décide d'imiter le fédéral dans le seul but de récolter des sommes fiscales pour réduire son déficit historique.

Dans un environnement économique très compétitif en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, où l'environnement fiscal est très avantageux, nous devons devenir plus productifs que la compétition internationale. Cette nouvelle taxe fédérale ainsi que la possibilité que le ministre Girard la considère pour le Québec, n'aidera pas la productivité de nos entreprises et par conséquent, notre économie et notre positionnement à l'échelle internationale, selon le porte-parole libéral.

Enfin, M. Beauchemin se dit aussi préoccupé pour les nombreux propriétaires de petit immeuble à revenus (plex) qui ont investi une bonne part de leur épargne dans le but d'assurer leurs revenus de retraite. La nouvelle taxe envisagée par la CAQ porterait alors un dur coup à ces petits investisseurs.

« Ce qui est envisagé par la CAQ n'est pas une taxe sur le gain en capital mais plutôt une taxe sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation et sur la productivité du Québec. Cela défie toute logique dans le contexte économique actuel. Pire, la CAQ envisage même la rétroactivité, c'est insensé! En imposant une nouvelle taxe sur les gains en capital, on vient inévitablement réduire les liquidités des entreprises. Cela les freinera dans leurs investissements et, conséquemment, empêchera une augmentation de la productivité. L'économie du Québec souffre déjà beaucoup des cinq années de stagnation caquiste, il ne faudrait surtout pas empirer les choses. »

- Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

18 avril 2024 à 10:09

