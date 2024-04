Déclaration du premier ministre pour commémorer la fusillade de masse survenue en Nouvelle-Écosse il y a quatre ans





OTTAWA, ON, le 18 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour commémorer la fusillade de masse survenue en Nouvelle-Écosse il y a quatre ans :

« Aujourd'hui, c'est avec une profonde tristesse que les Canadiens se souviennent des événements tragiques qui ont eu lieu il y a quatre ans en Nouvelle-Écosse. Les 18 et 19 avril 2020, une attaque insensée, qui a duré treize heures épouvantables, est survenue dans la province. Elle a coûté la vie à 22 Canadiens, dont une femme et son enfant à naître, et en a blessé trois autres. Il s'agit de la fusillade de masse la plus meurtrière de l'histoire de notre pays.

« En cette triste journée, nous pleurons ceux qui nous ont été tragiquement enlevés. Nous trouvons également de la force dans l'esprit et la résilience des survivants, des familles des victimes, des Néo-Écossais et de tous les Canadiens qui ont été touchés par cette tragédie.

« À tous les Néo-Écossais : le Canada est à vos côtés aujourd'hui comme il l'était il y a quatre ans. Alors que nous rendons hommage à ceux que nous avons perdus, nous nous souvenons de votre force et de la force de tous les Canadiens qui se sont unis en cette période parmi les plus sombres. Nous savons qu'il nous reste du travail à faire, et nous mettrons tout en oeuvre pour faire du Canada un pays plus sûr, plus inclusif et plus pacifique pour tous. »

