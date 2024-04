Converge Technology Solutions annonce un partenariat axé sur l'IA générative avec Forum Systems





TORONTO et GATINEAU, QC, le 18 avril 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (Converge ou l'Entreprise) (TSX: CTS) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un partenariat stratégique avec Forum Systems, un chef de file des technologies de grands modèles de langage et d'API, pour tirer parti de QuantumSimtm, une passerelle sécurisée à multiples grands modèles de langage.

Comme l'a déclaré Arun Chandrasekaran dans le cadre d'une récente étude de Gartner® : « L'IA générative (GenAI) a le potentiel de transformer les entreprises dans l'ensemble des industries. La plupart des chefs d'entreprise et des chefs de file de la technologie croient que les avantages de l'IA générative l'emportent de loin sur ses risques, malgré les risques importants qu'elle pose et les règlements qui pourraient émerger dans un avenir proche. »

Le partenariat entre Converge et Forum combine des capacités de pointe en matière d'IA générative et une expertise en TI pour accroître les offres de services-conseils de Converge. Il permettra aux clients de mieux comprendre leur efficacité organisationnelle et de déployer une IA générative responsable à grande échelle. Les défis commerciaux complexes seront relevés au moyen des trois modules de QuantumSimtm - QS SecureGPT, QS Contracts et QS Benefits.

QS Contracts permet aux équipes des services juridiques et de l'approvisionnement d'analyser rapidement les contrats avec de grands modèles de langage, offrant ainsi aux clients de Converge une vision inégalée de leurs contrats et de leur écosystème informatique, intégrant des milliers de contrats à l'échelle d'une entreprise et contribuant à la rationalisation des dépenses en TI en aidant à cerner les chevauchements de capacités, les inefficacités et les redondances. De plus, cette solution permettra aux équipes des affaires, des services juridiques et de l'approvisionnement d'interagir avec leurs contrats par l'entremise de grands modèles de langage publics et privés. QS ContractsGPT permet aux entreprises de faire ce qui suit :

Établir une source de vérité : En assimilant les renseignements sur les contrats provenant de nombreuses sources, y compris les ententes-cadres de service, les contrats de licence d'utilisateur final, les énoncés de travail, les factures, les bons de commande et plus encore.

En assimilant les renseignements sur les contrats provenant de nombreuses sources, y compris les ententes-cadres de service, les contrats de licence d'utilisateur final, les énoncés de travail, les factures, les bons de commande et plus encore. Créer une mémoire d'entreprise : Établir la lignée des contrats, normaliser les modalités des contrats et préserver les modèles d'analyse et de risque des PME.

Établir la lignée des contrats, normaliser les modalités des contrats et préserver les modèles d'analyse et de risque des PME. Réduire les risques et les coûts redondants : Évaluer les risques liés aux contrats entrants en les comparant à l'historique des contrats des fournisseurs et en réduisant le chevauchement des coûts des produits

Grâce à QS Benefits, le partenariat aura une incidence positive sur les clients de Converge dans l'ensemble de l'écosystème des soins de santé en normalisant le langage en matière de prestation de soins et en accélérant la recherche et l'analyse des documents, ce qui se traduira par une rationalisation des opérations et une augmentation de la satisfaction des participants.

« Converge est ravie de s'associer à Forum Systems dans le cadre de cette solution d'IA révolutionnaire pour nos clients », a déclaré Greg Berard, directeur général de Converge. « L'intelligence artificielle est à l'avant-garde du paysage technologique moderne et il est impératif que Converge demeure à la fine pointe des innovations en matière d'IA et d'analyse. Nous sommes ravis de commercialiser cette nouvelle offre et de la voir mise en oeuvre auprès de nos clients du secteur des soins de santé. »

Mamoon Yunus, chef de la direction de Forum Systems, partage l'enthousiasme de M. Berard, ajoutant : « La gestion des contrats et la prestation de soins de santé représentent une occasion idéale de mettre en valeur le pouvoir des grands modèles de langage. La combinaison de la connaissance approfondie du domaine de Converge et de notre expertise en matière de grands modèles de langage s'avérera bénéfique pour les deux organisations. »

Source : Gartner, 10 Best Practices for Scaling Generative AI Across the Enterprise, Arun Chandrasekaran, Leinar Ramos, Alberto Pietrobon, 10 janvier 2024.

GARTNER est une marque de commerce déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale, et est utilisée aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Forum Systems

Forum Systems mène la révolution en matière d'IA générative d'entreprise. La solution QuantumSimtm en instance de brevet de Forum, en collaboration avec Forum Sentry, atténue la nature imprévisible des grands modèles de langage grâce à l'intégration aux API d'entreprise, assurant ainsi l'exactitude des résultats des grands modèles de langage. QuantumSimtm est sécurisée grâce à sa conception et est livrée avec des garde-fous et des mesures de modération, d'obscurcissement des données et d'observabilité à la fine pointe de l'industrie pour les offres avec grands modèles de langage. Utilisée par certaines des plus grandes entreprises mondiales pour la création de flux de travail commerciaux intelligents, la gamme de produits de Forum fournit des solutions uniques permettant aux entreprises de se réinventer avec l'IA générative.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique aux clients de divers secteurs. L'entreprise soutient ces solutions grâce à son expertise en matière de conseils, de mise en oeuvre et de services gérés auprès de tous les principaux fournisseurs de TI du marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins opérationnels et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

18 avril 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :