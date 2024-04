Le Forum d'affaires Australie-Chine présente la deuxième édition du salon International Supply Chain Expo à Sydney





SYDNEY, 18 avril 2024 /CNW/ - Le Forum des affaires Australie-Chine et la tournée de présentation australienne (la « tournée de présentation ») de la deuxième édition du salon International Supply Chain Promotion Expo de la Chine (« l'exposition ») ont eu lieu à Sydney, le 15 avril, à l'occasion de la visite d'une délégation commerciale chinoise en Australie dirigée par Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (« CCPIT »). Plus de 200 représentants des milieux d'affaires chinois et australiens ont participé au Forum.

Renforcer les relations commerciales entre la Chine et l'Australie

Le Forum et la tournée de présentation ont servi de plateforme pour renforcer les relations commerciales entre la Chine et l'Australie. Lin Shunjie, président de China International Exhibition Center Group Corporation, a indiqué que cette initiative vise à favoriser une coopération plus approfondie et à explorer de nouvelles possibilités dans divers secteurs, notamment les véhicules intelligents, l'agriculture verte, l'énergie propre, la technologie numérique, la vie saine, les services de la chaîne d'approvisionnement, et le lancement de la fabrication de pointe.

Prévu du 26 au 30 novembre 2024 à Beijing, le salon vise à mettre en valeur les progrès mondiaux dans les secteurs manufacturiers tout en favorisant des forums thématiques et des activités de promotion des investissements visant à équilibrer l'offre et la demande et à lancer de nouveaux produits.

Élargir les réseaux grâce à la collaboration

Plusieurs partenariats clés ont été annoncés au cours de cet événement promotionnel à Sydney. China International Exhibition Center Group Corporation a conclu des accords avec des entreprises australiennes de renom, comme Oz-Town, DMG, Team Global Express et Homart Pharmaceuticals, indiquant un vif intérêt de la part des entreprises australiennes à tirer parti de cette plateforme pour élargir leurs réseaux.

La deuxième édition de l'exposition promet plus qu'un simple espace d'exposition; elle est sur le point de devenir une plaque tournante où les chefs de file de l'industrie peuvent se réunir pour discuter des tendances qui touchent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le salon, qui est centré sur le secteur des services de la chaîne d'approvisionnement, offre des forums thématiques et différentes activités de soutien, comme des présentations d'investissement, l'appariement de l'offre et de la demande et le dévoilement de nouveaux produits.

Pour en savoir plus sur la 2e édition du salon International Supply Chain Expo de la Chine, consultez le site https://en.cisce.org.cn/ .

À propos du salon International Supply Chain Expo (CISCE) de la Chine

Le salon CISCE, organisé par le CCPIT dans la ville dynamique de Beijing, est le principal événement mondial mettant en valeur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, y compris les secteurs de l'énergie propre, des véhicules intelligents, de la technologie numérique, de la vie saine, de l'agriculture verte, de la fabrication de pointe et les services de la chaîne d'approvisionnement. Il présente un programme complet qui comprend des discours-programmes, des discussions de groupe et des ateliers dirigés par des experts de renom dans le domaine.

