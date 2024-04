Dahua Technology publie son rapport ESG de 2023





HANGZHOU, Chine, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, fournisseur mondial de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, a publié son rapport environnemental, social et de gouvernance de 2023, mettant en avant ses diverses initiatives visant à répondre à des défis environnementaux et sociaux urgents, tout en améliorant les pratiques d'entreprise responsables.

La technologie au profit de bonnes causes

Dahua s'engage fermement à tirer parti de l'innovation et des technologies d'intelligence numérique, en faisant une différence dans divers domaines, notamment la conservation de la biodiversité, la gouvernance urbaine, la numérisation de l'industrie et les opérations communautaires. Les systèmes intelligents de l'entreprise ont été déployés pour aider à surveiller et à protéger différentes espèces en voie de disparition (p. ex. les gibbons de Hainan , les grues à couronne rouge , etc.), permettre les inspections d'incendies à distance pour les forêts et les centrales photovoltaïques distribuées , soutenir l' éducation numérique de prochaine génération, rehausser l' efficience des salles de classe du monde entier , et plus encore.

Gouvernance et conformité d'entreprise

Dahua dispose d'un cadre de gouvernance ESG transparent et bien établi, adhérant aux opérations de conformité et à l'éthique commerciale.

En accordant la priorité à la sécurité du réseau et à la protection de la vie privée, Dahua respecte les lois et les règlements pertinents dans l'ensemble de ses activités commerciales. Grâce à un cadre solide de gestion de la sécurité du réseau, Dahua améliore continuellement son système de protection de la vie privée, effectue activement des audits externes, mène des exercices d'urgence et fournit des formations pour assurer une sécurité robuste des utilisateurs. La société a obtenu les certifications ISO 27001 et ISO 27017 pour la sécurité de l'information et la gestion de la sécurité dans le cloud, ainsi que la certification ISO 27701 pour la gestion de la protection de la vie privée.

Pratiques écologiques en matière de R - D, de produits et d'opérations

Adoptant une stratégie de développement écologique, Dahua a mis en place un système de gestion de l'environnement complet certifié ISO14001. L'entreprise a contribué à la réduction des déchets et à la protection de l'environnement en optimisant l'efficacité énergétique et l'utilisation des ressources dans ses activités de fabrication et d'exploitation. Elle a notamment recyclé1 663 tonnes de matériaux de production, transféré légalement 100 % des déchets dangereux, et atteint un taux de récupération global de 80 % pour les produits DEEE.

Positionnée à l'avant-garde de l'innovation technologique, Dahua adopte des technologies propres et des processus de simulation avancés pour mener des activités de recherche et de développement de produits écologiques tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Le système intégré de surveillance de l'énergie solaire de Dahua fonctionne efficacement même dans des conditions météorologiques défavorables, économisant 380 000 kWh par an pour dix mille unités. En ce qui a trait aux petits réservoirs, une solution d'alimentation solaire à faible coût a été mise en place pour résoudre le problème d'accès à l'énergie sur des terrains vastes et complexes. Chaque tranche de 10 000 unités peut économiser de 1 530 000 à 2 550 000 kWh d'électricité par an. La technologie de pointe de la société en matière d'emballage composite de films recyclables a permis une réduction considérable de 40 % des matériaux d'emballage ainsi que des économies de 50 % de l'espace de stockage et de transport.

En outre, Dahua a mis en oeuvre diverses initiatives pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone dans l'ensemble de ses installations. Des systèmes d'éclairage LED à haut rendement énergétique et un radar à induction de pointe ont été installés pour le contrôle automatique de l'éclairage, ce qui a permis des économies annuelles de près de 13 880 kWh et 62 000 kWh, respectivement. En construisant un centre de données vert basé sur le cloud, la société a augmenté de plus de 60 % l'utilisation des ressources, ce qui a permis d'économiser 83 000 kWh d'électricité. En outre, l'usine Fuyang Phase II de Dahua a installé 60 000 m2 de panneaux photovoltaïques sur ses toits, générant 5 447 000 kWh d'électricité d'ici décembre 2023.

Responsabilité sociale et bien-être public

En harmonie avec sa valeur fondamentale axée sur « les réalisations des employés et la réussite des clients », Dahua s'efforce de créer un lieu de travail inclusif qui facilite une croissance mutuelle, tout en favorisant un écosystème de valeur partagée pour les clients et les partenaires. Dahua intègre également des normes ESG dans le criblage et l'évaluation des fournisseurs afin de promouvoir le développement durable de sa chaîne d'approvisionnement. Grâce à un système complet de gestion des fournisseurs et de sécurité de l'approvisionnement, Dahua a obtenu la certification ISO 28000. En outre, Dahua participe activement à l' initiative « 1 milliard de repas » de Dubaï , aux collectes de fonds pour le cancer du sein au Royaume-Uni et à de nombreux autres événements de protection sociale. In 2023, Dahua a rejoint l'initiative Pacte mondial des Nations unies pour soutenir des objectifs sociétaux plus larges.

À l'avenir, Dahua continuera non seulement à renforcer son engagement à favoriser une société plus intelligente et un meilleur mode de vie, mais aussi à contribuer à la construction d'un monde sûr, vert, beau et harmonieux.

