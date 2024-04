Cérémonie de passation des pouvoirs au Pénitencier de la Saskatchewan dans la région des Prairies





PRINCE ALBERT, SK, le 17 avril 2024 /CNW/ - Le 16 avril 2024, le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenu une cérémonie de passation des pouvoirs au Pénitencier de la Saskatchewan dans la région des Prairies afin de souligner le départ du directeur Shawn Bird et l'entrée en fonction de la nouvelle directrice Pattie Krafchuk.

La cérémonie de passation des pouvoirs fait valoir l'importance des responsabilités qui se rattachent au rôle de directeur d'établissement. Elle représente le transfert symbolique des responsabilités, des pouvoirs et des obligations d'un leader du domaine correctionnel à un autre.

La cérémonie de passation des pouvoirs est une tradition importante du SCC. Elle permet au nouveau dirigeant de réaffirmer son engagement à l'égard de la mission du SCC et de contribuer à la sécurité du public, des employés et des délinquants.

Le SCC est fier des membres dévoués du personnel du Pénitencier de la Saskatchewan qui travaillent sans relâche chaque jour pour faire une différence dans la vie des délinquants. Leur professionnalisme et leur engagement contribuent à la sécurité publique des Canadiens.

Faits en bref

Le Pénitencier de la Saskatchewan a été construit en 1911 et est situé à Prince Albert , en Saskatchewan .

a été construit en est situé à , en . Le Pénitencier de la Saskatchewan est un établissement regroupé comprenant des unités à sécurité minimale, moyenne et maximale pouvant accueillir jusqu'à 835 délinquants.

est un établissement regroupé comprenant des unités à sécurité minimale, moyenne et maximale pouvant accueillir jusqu'à 835 délinquants. Le SCC emploie environ 623 personnes au Pénitencier de la Saskatchewan .

. Le Pénitencier de la Saskatchewan offre des ressources et des programmes aux délinquants, notamment une évaluation initiale, des interventions, des services de santé, des unités de guérison des sentiers autochtones, de l'éducation et de la formation professionnelle.

Citations

« La cérémonie d'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère au Pénitencier de la Saskatchewan et la poursuite de plus d'un siècle de service aux Canadiens. Je remercie Shawn Bird et Pattie Krafchuk pour leurs contributions exceptionnelles au Service correctionnel du Canada et au Pénitencier de la Saskatchewan », a déclaré Jason Hope, Sous-commissaire de la région des Prairies.

