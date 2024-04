JLR sélectionne Alkegen pour doter ses systèmes de batteries de nouvelle génération d'une protection thermique





Alkegen, société de matériaux de spécialité de haute performance, pionnière dans le domaine des solutions innovantes pour l'industrie des batteries, a annoncé aujourd'hui que JLR avait choisi la nouvelle gamme de produits anti-propagation thermique d'Alkegen pour apporter une protection thermique optimale à la prochaine génération des véhicules électriques de JLR.

La nouvelle gamme de produits présente tout un ensemble de solutions avancées et flexibles, et plusieurs niveaux de protection dans l'ensemble de la batterie. La polyvalence de ces produits permet une intégration transparente dans diverses applications au sein de la conception de la batterie, apportant la preuve de son adaptabilité à différents modèles de véhicules électriques.

« Nous sommes ravis de nous associer à JLR pour soutenir son ambitieuse stratégie baptisée Reimagine et réaliser notre objectif commun de créer un monde plus durable », a déclaré Gaetan Borgers, président du groupe Batteries d'Alkegen. « Nous sommes impatients de collaborer avec JLR et ses fournisseurs pour leur permettre d'intégrer une protection thermique supérieure et une flexibilité inégalée au processus de conception des produits. »

En adoptant ce rôle crucial, Alkegen va aider JLR dans le processus de conception et dans la sélection des matériaux pour assurer la gestion de la propagation antithermique au sein des blocs-batteries. La production de la nouvelle gamme de produits va dès maintenant s'accélérer, conformément au calendrier d'intégration des futurs programmes de véhicules électriques de JLR.

Alkegen fournit des solutions de gestion thermique, de durabilité et de sécurité des conducteurs à de grands constructeurs automobiles depuis des décennies. La société poursuit le développement d'un large portefeuille de technologies de matériaux de batteries, afin d'améliorer la sécurité des batteries au lithium, tout en travaillant à prolonger la durée de vie des batteries et à accélérer le temps de charge. Pour en savoir plus sur les récentes innovations d'Alkegen sur le marché des batteries pour véhicules électriques, rendez-vous sur www.alkegen.com/battery.

Pour plus d'informations sur Alkegen, visitez le site www.alkegen.com.

À propos d'Alkegen

Alkegen fabrique des matériaux de spécialité haute performance utilisés dans des applications avancées, telles que les véhicules électriques, le stockage d'énergie, la filtration, la protection contre les incendies et l'isolation à haute température, entre autres. En adoptant une approche verticalement intégrée dans son large éventail de plateformes technologiques, Alkegen s'est engagée à atteindre l'efficacité énergétique, à réduire la pollution et à améliorer la sécurité des personnes, des bâtiments et des équipements. Son but ultime est d'aider le monde à mieux respirer, à vivre de manière plus écologique et à aller plus loin que jamais. Alkegen possède plus de 60 installations de fabrication réparties dans 12 pays et emploie plus de 7?500 employés à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.alkegen.com.

17 avril 2024 à 14:30

