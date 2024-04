De l'Indonésie à la Suisse : l'aventure écologique d'EIGER Adventure célèbre une année d'excellence





Avec un engagement en faveur de la durabilité et de l'artisanat indonésien, EIGER Adventure s'épanouit parmi les amateurs de plein air suisses. S'appuyant sur ce succès, la marque annonce son plan d'expansion pour apporter des produits de haute qualité et respectueux de l'environnement sur le marché dynamique de l'Asie du Sud-Est.

INTERLAKEN, Suisse, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- EIGER Adventure, la célèbre marque indonésienne d'équipements de plein air respectueux de l'environnement, commémore une année de triomphe depuis son arrivée en Suisse. Réfléchissant à son parcours remarquable de croissance et de reconnaissance, EIGER réaffirme son engagement en faveur de la durabilité et de la promotion de l'excellence indonésienne, renforçant ainsi sa position en tant que marque préférée des amateurs de plein air.

Pour en savoir plus sur les produits d'EIGER Adventure, rendez-vous sur eigeradventure.com .

EIGER Adventure, connue pour ses vêtements et équipements de plein air de haute qualité, est devenue un nom familier pour les habitants et les touristes en Suisse. Des pochettes et haricots aux étuis, en passant par le sac de sport et le sac à dos, la gamme variée de produits de EIGER a trouvé un écho auprès des clients, établissant son magasin en Suisse comme destination de choix pour les équipements de plein air de qualité.

Jason Wuysang, directeur général du marketing chez EIGER, offre des vêtements et des équipements de plein air de haute qualité aux amateurs d'activités en plein air. Il souligne l'engagement de la marque à promouvoir les principes de durabilité environnementale. « EIGER estime que la promotion de pratiques durables est essentielle pour créer des expériences d'aventure responsables et enrichissantes, a déclaré M. Wuysang.

Pour promouvoir davantage l'excellence des produits indonésiens en Suisse, EIGER continue de mettre en oeuvre des campagnes de marketing innovantes. La marque attire les communautés locales avec des bons attrayants distribués dans les restaurants et les boîtes postales de la région voisine d'Interlaken. « Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec des expatriés indonésiens et des touristes qui visitent Interlaken, y compris la communauté vespa, qui ont manifesté un intérêt immense pour nos produits. « À l'avenir, nous prévoyons d'étendre notre sensibilisation au cyclisme, à la randonnée, au parapente et à d'autres communautés actives en Suisse, ainsi qu'à des établissements touristiques fréquentés », explique Wuysang.

EIGER cible l'Asie du Sud-Est avec des équipements de plein air durables

S'appuyant sur son succès européen, EIGER poursuit son expansion en renforçant son drapeau en Asie du Sud-Est avec un nouveau magasin à Kuala Lumpur, en Malaisie. Vise à devenir un leader mondial en matière d'équipement de plein air durable.

« Nous sommes ravis de nous connecter à de nouvelles communautés qui partagent notre passion pour l'aventure. En s'étendant à l'Asie du Sud-Est, EIGER vise à donner à un plus grand nombre d'aventuriers des équipements de haute qualité et respectueux de l'environnement, favorisant ainsi un amour pour l'exploration tout en minimisant notre impact environnemental. « En outre, nous nous engageons également à poursuivre notre plaidoyer pour la beauté et la qualité de l'artisanat indonésien, garantissant un héritage durable sur l'industrie mondiale du plein air qui inspire les générations futures », conclut Wuysang.

À propos d'EIGER Adventure

EIGER Adventures offre des vêtements et de l'équipement de plein air de haute qualité aux amateurs d'activités en plein air. EIGER propose aux aventuriers de trois catégories de produits principales : alpinisme, équitation et authentique 1989, pour les alpinistes, les motards et les randonneurs qui aiment les designs classiques et élégants. En plus de se concentrer sur les activités de plein air, EIGER accorde la priorité à la durabilité environnementale et à la responsabilité sociale, dans le but d'éduquer et d'inspirer les gens sur la vie verte, l'expédition et la responsabilité.

Contact pour les médias :

Shulhan Rijal

Responsable RP EIGER Adventure

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2389516/Switzerland__17_04____EIGER_Adventure_s_Interlaken_store_marks_a.jpg

17 avril 2024 à 13:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :