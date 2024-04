Avis aux médias - La gouverneure générale prononcera une allocution lors de la remise des prix Indspire 2024





OTTAWA, ON, le 17 avril 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, prononcera une allocution lors de la remise des prix Indspire 2024. Les prix Indspire rendent hommage aux professionnels et aux jeunes autochtones qui se sont distingués par des réalisations exceptionnelles, qui contribuent à la promotion de l'estime de soi et de la fierté au sein des communautés autochtones, et qui sont des modèles inspirants pour les générations futures.

Date : jeudi 18 avril 2024 Heure : 18 h Lieu : Centre Shaw, 55, promenade du Colonel-By, Ottawa, Ontario

Notes à l'intention des médias :

Les médias intéressés à assister à l'événement doivent communiquer avec Brandon Meawasige , [email protected] .

, . Des photos de la cérémonie, prises par le photographe officiel de la gouverneure générale, seront fournies sur demande.

À propos d'Indspire

Indspire est une organisation caritative autochtone nationale qui investit dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis, dans l'intérêt à long terme de ces populations, de leurs familles et de leurs communautés, ainsi que de l'ensemble du Canada. Indspire a pour vision de contribuer à la prospérité du Canada en favorisant l'éducation autochtone et en stimulant la réussite.

En savoir plus sur Indspire

