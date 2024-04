TUMI ÉLARGIT SON PARTENARIAT AVEC 1 % POUR LA PLANÈTE, S'ENGAGEANT À 1 % DES VENTES MONDIALES DE COLLECTIONS DE 19 DEGRÉS POUR SOUTENIR LES CAUSES ENVIRONNEMENTALES EN 2024





Cet engagement renouvelé amplifie le partenariat régional existant de TUMI avec 1 % pour la planète

NEW YORK, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la marque internationale de voyage et de style de vie TUMI a annoncé son partenariat élargi à hauteur de 1 % pour la planète, l'organisation mondiale qui relie les dollars et les actions pour accélérer les dons environnementaux intelligents. TUMI s'engage à l'échelle mondiale à faire don de 1 % des ventes de la collection de 19 degrés de la marque en polycarbonate à des organisations à but non lucratif environnementales vérifiées dans les limites de 1 % pour le réseau mondial Planet, marquant ainsi le premier partenariat philanthropique de la marque à l'échelle mondiale.

« Nous sommes ravis que TUMI augmente son engagement en tant que 1 % pour le membre Planet avec sa gamme de produits de collection de 19 degrés, a déclaré Kate Williams, PDG de 1 % pour la planète. Leur expansion mondiale aura un impact beaucoup plus important. TUMI reconnaît que le moment est venu d'agir pour notre planète, et nous sommes très reconnaissants d'être son partenaire dans la philanthropie stratégique. »

TUMI s'engage à préserver la beauté de notre planète en créant des produits conçus pour durer et en intégrant des matériaux recyclés dans la mesure du possible. La collection 19 degrés est fabriquée avec du polycarbonate recyclé et des tissus TEP recyclés après consommation, et est devenue l'une des collections les plus appréciées de TUMI.

« Chez TUMI, nous nous soucions profondément de créer consciemment des produits et d'utiliser des matériaux qui honorent la planète », a déclaré Jill Krizelman, vice-présidente principale du marketing et du commerce électronique chez TUMI. « 1 % pour la planète fait un travail incroyable pour aider à protéger les beaux endroits de la Terre, et nous sommes si fiers de continuer à soutenir cette organisation à l'échelle mondiale en 2024. »

Pour en savoir plus sur le 1 % pour la planète, rendez-vous sur www.onepercentfortheplanet.org . Achetez la collection de 19 degrés disponible dans les magasins TUMI et TUMI.com dans le monde entier.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des essentiels de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et les performances, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en mouvement. En combinant une fonctionnalité parfaite avec un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à donner aux déménageurs et aux créateurs les moyens de poursuivre leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, rendez-vous sur TUMI.com .

Le logo TUMI et le logo TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

Environ 1 % pour la planète

1 % pour la planète est une organisation mondiale qui existe pour assurer la prospérité de notre planète et des générations futures. Nous agissons en tant que partenaire responsable pour les entreprises qui soutiennent des partenaires environnementaux grâce à notre adhésion annuelle. Nous rendons les dons environnementaux faciles et efficaces grâce à des conseils en matière de partenariat, à la narration de l'impact et à la certification par des tiers.

Lancés en 2002 par Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, et Craig Mathews, fondateur de Blue Ribbon Flies, nos membres ont donné des millions à des partenaires environnementaux. Aujourd'hui, 1 % du réseau mondial de la planète est constitué de milliers d'entreprises et de partenaires environnementaux qui travaillent pour un avenir meilleur.

Recherchez notre logo à acheter pour la planète, apprenez-en plus et rejoignez-nous sur onepercentfortheplanet.org

