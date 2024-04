CSafe améliore le transport des thérapies cellulaires et génétiques grâce à une solution cryogénique réutilisable





MONROE, Ohio, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- CSafe , fournisseur de solutions d'expédition à température contrôlée actives et passives pour l'industrie biopharmaceutique, est fier d'annoncer le lancement d'une nouvelle gamme de vases Dewar cryogéniques à usage multiple pour le marché de la thérapie cellulaire et génique. La technologie progressive, qui est la première de la série CGT Cryo de CSafe, maintient des températures inférieures à -150°C.

Les vases Dewar réutilisables et les cas d'expédition résistants aux chocs sont conçus pour transporter en toute sécurité les thérapies cellulaires et géniques critiques, y compris les matériaux biologiques pré-congelés, la médecine régénérative, les immunothérapies, les cellules souches et les cellules CAR-T.

« L'industrie de la thérapie cellulaire et génique a besoin de plus de solutions qui intègrent les données aux produits, ainsi que d'un réseau mondial doté de capacités avancées et d'une infrastructure de service », a déclaré Patrick Schafer, PDG de CSafe. « Notre équipe a travaillé sans relâche pour développer ces nouvelles solutions afin de garantir l'intégrité des précieuses cargaisons de nos clients et, en fin de compte, leur procurer une tranquillité d'esprit. »

Ces solutions de pointe offrent une myriade de caractéristiques clés conçues pour satisfaire aux normes rigoureuses de l'industrie. Préconditionnées à l'aide d'azote liquide, ces unités à vapeur sèche affichent une durée de conservation impressionnante de plus de 10 jours par rapport au profil thermique ISTA 7D, offrant ainsi des niveaux élevés de fiabilité pour les expéditions critiques. Elles intègrent des dispositifs de suivi des données en temps réel TracSafe RLT pour surveiller la température interne du produit, la température ambiante externe, les chocs, l'inclinaison et l'emplacement tout au long du trajet de l'expédition. Grâce à CSafe Connect, le portail numérique de la société, les clients peuvent facilement suivre leur commande, accéder aux données en temps réel et passer au service premium de suivi des expéditions Control Tower pour une surveillance et un contrôle accrus.

De plus, les vases Dewar polyvalents offrent une protection supplémentaire grâce à des scellés de sécurité et à une caisse d'expédition verrouillable pour éviter toute altération pendant le transport. L'unité à vapeur sèche est conforme à la réglementation IATA sur les marchandises dangereuses, et le couvercle bombé de la caisse d'expédition empêche l'empilage pour garantir une orientation stable et verticale pendant le transport et la manutention. Conformes aux normes industrielles, notamment la norme ISTA 3A pour la distribution et la norme ISTA 7D pour la qualification thermique, ces solutions de haute performance offrent une grande tranquillité d'esprit aux clients.

« Notre nouvelle gamme de vases Dewar n'est pas seulement un produit, c'est une promesse », a déclaré Emilio Frattaruolo, vice-président des thérapies cellulaires et géniques. « Une promesse de précision et de fiabilité alors que nous nous lançons dans la prochaine frontière de l'innovation en matière de thérapies cellulaires et géniques. »

Les vases Dewar multi-usages de CSafe sont actuellement disponibles dans le monde entier, en deux tailles : 4 litres et 10 litres.

Contact pour les médias :

Emma Lupp

Vice-présidente du marketing mondial

Ligne directe : (41) 44-797-61-25

E-mail: [email protected]

Site Web :csafeglobal.com

À propos de CSafe

CSafe offre une suite complète de solutions d'expédition thermique pour les besoins d'expédition de la chaîne du froid pharmaceutique dans le monde entier. En mettant l'accent sur le « patient d'abord », une expertise approfondie du secteur et un engagement envers l'innovation, CSafe fournit des produits dans les segments actifs et passifs. Le portefeuille de bout en bout de CSafe comprend des cas d'utilisation actifs et passifs pour le fret aérien en vrac, les colis, les cellules et les gènes, ainsi que des cas d'utilisation spécialisés pour le dernier kilomètre, répondant à une gamme d'exigences d'expédition de la chaîne du froid pour les produits pharmaceutiques en termes de qualité et de fiabilité. Offrant des solutions pour presque toutes les tailles, durées et températures, CSafe est au coeur de votre chaîne du froid. csafeglobal.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2388446/RJW_150324_0526_CSafe.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1917781/CSafe_Logo_New.jpg

17 avril 2024 à 08:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :