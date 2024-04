Acre Impact Capital annonce la première clôture de son fonds Export Finance Fund I





Acre Impact Capital, un gestionnaire d'investissements à impact dans la dette privée, annonce la première clôture de son fonds Export Finance Fund I (le "Fonds"), avec des engagements d'environ 100 millions USD et une taille visée de 300 millions USD.

Le Fonds a attiré un groupe diversifié d'investisseurs comprenant des investisseurs institutionnels, de grandes institutions de financement du développement (IFD), des bureaux de gestion de patrimoine et des investisseurs axés sur l'impact tels que Trimtab Impact et Ceniarth. Parmi les IFD figurent la Banque européenne d'investissement et FSD Africa Investments. Le Fonds a également obtenu d'importants engagements de plusieurs investisseurs africains, illustrant le profil risque-rendement attrayant et l'impact attendu de la stratégie.

Répondre au besoin urgent d'investissement dans les infrastructures climatiques

Le fonds Export Finance Fund I innovant d'Acre Impact Capital est le premier fonds du genre à mettre à profit le rôle de facilitation des transactions des agences de crédit à l'exportation (ACE) à des fins d'impact. Le financement des exportations offre un financement par emprunt à long terme garanti par des ACE officielles, permettant aux porteurs de projets de réduire nettement le coût de la dette en obtenant des financements attrayants soutenus par des ACE et en allongeant les durées jusqu'à 22 ans. Ce faisant, les ACE améliorent considérablement l'accessibilité financière des projets et le capital privé participatif.

Le Fonds comble des lacunes importantes en matière de financement des infrastructures africaines alignées sur les objectifs climatiques. Tandis que les banques commerciales financent généralement la tranche garantie par une ACE (correspondant à 85 % de la valeur du projet), le financement de la tranche de dette commerciale restante de 15 % s'est fait de plus en plus rare. En offrant un financement spécialisé pour cette tranche, le Fonds débloquera des transactions et mobilisera 5,6 $ de capitaux du secteur privé pour chaque dollar investi.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir reçu l'appui de nos commanditaires, qui ont soutenu notre fonds Export Finance Fund I novateur. Les conditions de crédit actuelles créent des opportunités intéressantes pour les investisseurs perspicaces, tout en répondant au besoin urgent de financement de projets d'infrastructures alignées sur les objectifs climatiques », a déclaré Hussein Sefian, PDG d'Acre Impact Capital. « Le Fonds compte investir dans 15-20 projets dans quatre domaines thématiques : (i) les énergies renouvelables ; (ii) la santé, l'alimentation et la lutte contre les pénuries d'eau ; (iii) les villes durables et (iv) le transport écologique. Ces projets auront d'importantes répercussions environnementales et sociales, tout en offrant aux investisseurs une diversification souhaitable. »

Un engagement envers le Défi 2X

Le Fonds s'est engagé en faveur d'investissements contribuant à la parité hommes-femmes et cherche à garantir qu'au moins 30 % de son portefeuille de projets répondent aux Critères 2X, augmentant le nombre de femmes représentées dans son portefeuille d'investissement. De plus, Acre Impact Capital s'engage à promouvoir et à maintenir une parité hommes-femmes chez le gestionnaire de fonds et à créer une culture qui valorise la diversité et l'inclusion.

Acre Impact Capital bénéficie de l'assistance technique de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) dans le cadre du programme Scaling-Up Renewable Energy (SURE) pour appuyer l'intégration de l'égalité des sexes et de l'inclusion sociale dans ses processus d'investissement.

À propos d'Acre Impact Capital

Acre Impact Capital investit dans des infrastructures essentielles alignées sur les objectifs climatiques en s'associant à des bailleurs commerciaux de premier plan et à des agences de crédit à l'exportation. Le fonds Export Finance Fund I d'Acre Impact Capital permet de combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique, estimé à 100 milliards USD par an, stimulant la croissance économique et fournissant des services essentiels aux populations mal desservies.

Le développement d'Acre Impact Capital a été appuyé par un financement fourni par l'assistance technique du Private Infrastructure Development Group (PIDG), par l'entremise de la société GuarantCo membre du PIDG. Le PIDG est une organisation financière innovante financée par les gouvernements du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Suisse, de l'Australie, de la Suède, de l'Allemagne et la SFI. Une aide pour la conception et le développement du Fonds a été apportée par la Fondation Rockefeller.

Site Internet : https://www.acre.capital/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/acre-impact-capital

