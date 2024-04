Budget du Canada 2024-2025





Aéro Montréal souligne les efforts consentis par le gouvernement et rappelle l'importance de bâtir une stratégie aérospatiale nationale

MONTRÉAL, le 17 avril 2024 Aéro Montréal souligne les efforts consentis par le gouvernement canadien pour renforcer la sécurité du pays à travers la mise à jour de sa stratégie nationale de défense. Elle se réjouit de l'engagement à soutenir la recherche et le développement, le secteur spatial ou encore l'accès aux carburants d'aviation durables. La grappe aérospatiale québécoise invite toutefois le gouvernement à poursuivre ses efforts en rappelant l'importance du déploiement d'une stratégie aérospatiale nationale pour renforcer les capacités industrielles et la compétitivité du pays.

Faits saillants pour le secteur aérospatial québécois

Mise à jour sa politique de défense : Notre Nord , fort et libre (549,4 M$ sur 4 ans, à compter de 2025- 2026, et 267,8 M$ au cours des années à venir, pour permettre au MDN de remplacer le matériel de télécommunications par satellite du Canada dans le monde, de faire l'acquisition de nouveaux hélicoptères tactiques et d'aéronefs d'alerte lointaine aéroportée, entre autres. La mise à jour comprend également 66.5 M$ sur 5 ans à partir de 2024-2025 pour la formation du personnel de l'Aviation royale canadienne)

Création d'un conseil consultatif sur la science et l'innovation

Création d'un groupe de travail pour encourager les fonds de pension à investir dans les installations aéroportuaires

Une augmentation considérable de 2,4 G$ du soutien ciblé en intelligence artificielle (notamment, un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour le programme d'aide à l'IA du Conseil national de recherches Canada afin d'aider les petites et moyennes entreprises à prendre de l'expansion et à accroître leur productivité par le développement et le déploiement de nouvelles solutions)

« En actualisant notre stratégie nationale de défense et en investissant dans la sécurité de notre pays, le gouvernement canadien franchit un premier pas crucial dans la bonne direction. Nous aspirons à collaborer étroitement avec les instances gouvernementales pour poursuivre ces efforts et atteindre les normes de l'OTAN, qui préconisent des dépenses en matière de défense équivalentes à 2 % du PIB. Les efforts consentis pour stimuler les secteurs porteurs comme les activités de recherche et d'exploration spatiales et la croissance de l'intelligence artificielle au Canada seront aussi bénéfiques au développement de notre industrie. Toutefois, dans les prochaines semaines, Aéro Montréal, de pair avec l'AIAC, espère aussi pouvoir engager des discussions fructueuses avec le gouvernement sur des enjeux stratégiques tels que l'élaboration d'une stratégie aérospatiale nationale, essentielle au maintien de la compétitivité du secteur aérospatial canadien » estime Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

À propos d'Aéro Montréal



Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

17 avril 2024 à 04:56

