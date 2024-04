Stargate Hydrogen dévoilera sa nouvelle pile pour la production d'hydrogène vert lors du Sommet mondial de l'hydrogène à Rotterdam

Lantronix, Inc. , fournisseur mondial de solutions informatiques et de connectivité dans l'univers de l'internet des objets (« IdO »), a lancé aujourd'hui ses nouveaux portails télématiques avec suivi en périphérie du réseau (edge compute tracker),...

Cet investissement stratégique renforcera la position des Émirats arabes unis en tant que pôle mondial de l'IA et offrira aux partenaires et aux clients de nouvelles possibilités d'innovation et de croissance.G42 et Microsoft collaboreront pour...