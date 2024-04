Lantronix annonce la sortie de ses nouveaux dispositifs de suivi en périphérie de réseau FOX4 et Bolero 43, élargissant ainsi sa gamme de portails télématiques primée





IRVINE, Californie, 17 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix, Inc. (NASDAQ : LTRX), fournisseur mondial de solutions informatiques et de connectivité dans l'univers de l'internet des objets (« IdO »), a lancé aujourd'hui ses nouveaux portails télématiques avec suivi en périphérie du réseau (edge compute tracker), FOX4 et Bolero 43. Destinés à gérer des actifs et des flottes, les deux produits sont dès la sortie d'usine dotés de la plateforme logicielle IdO de périphérie de Lantronix dédiée à la gestion de flotte, Percepxiontm, qui assure le provisionnement et la gestion sécurisés et complets des appareils IdO. Les deux nouveaux produits ont été présentés sur les stands de Lantronix à l'occasion de l'Embedded World 2024 (Hall 3, stand 356), qui s'est tenu du 9 au 11 avril 2024 à Nuremberg, en Allemagne, et de l'ISC West 2024 (stand 7117), qui a eu lieu du 10 au 12 avril 2024 à Las Vegas.



Ursula Hess, PDG de Quantum Aviation, un client des produits télématiques de Lantronix, a déclaré : « En utilisant les portails télématiques de la gamme FOX de Lantronix, nous sommes en mesure d'alimenter notre solution logicielle basée dans le cloud en données fiables et en temps réel, ce qui permet à nos clients de l'aviation d'accéder à des informations essentielles, pour une visibilité et des actions en temps réel, sous oublier les analyses à long terme. »

Selon Berg Insight, les expéditions mondiales de dispositifs télématiques sur le marché des pièces de rechange croîtront à un taux de croissance annuel composé de 10,5 % au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 77,6 millions d'unités en 2027, et le marché devrait atteindre une valeur totale estimée à 3,7 milliards de dollars cette même année. Le matériel et les logiciels innovants de Lantronix ciblent à merveille ce marché et s'inscrivent en faveur de ces tendances à la croissance.

« Nos nouveaux dispositifs télématiques permettent de bénéficier d'un ensemble complet, qui associe la connectivité et la gestion des appareils dans le cloud à un matériel primé », a déclaré Jacques Issa, vice-président du marketing chez Lantronix, avant de poursuivre : « Lantronix s'engage à innover en introduisant des produits matériels et logiciels intégrés où la facilité de personnalisation, d'intégration et de provisionnement à distance est primordiale. »

Le dispositif de suivi en périphérie de réseau FOX4

Dernier né de la gamme FOX de Lantronix, le dispositif de suivi en périphérie de réseau FOX4 offre une intégration fluide des technologies cellulaires et GNSS (système mondial de navigation par satellite), désormais enrichies de la connectivité BLE et Wi-Fi®, ainsi que des fonctions de sécurité avancées. FOX4 a été conçu pour être polyvalent, et son design est optimal pour une large palette d'applications, des complexes industriels aux paysages urbains. FOX4 prend également en charge des antennes internes et externes.

Grâce à une prise en charge robuste des scripts PFAL, du langage de programmation LUA, du protocole de messagerie MQTT, de la plateforme Azure et des API REST, les dispositifs de suivi de la gamme FOX4 garantissent une communication fluide avec pratiquement n'importe quelle plateforme télématique, réduisant ainsi le temps de développement et accélérant la mise sur le marché.

Le dispositif de suivi en périphérie de réseau Bolero 43

Le dispositif de suivi en périphérie de réseau Bolero 43 excelle dans la gestion des actifs et des flottes et dans les applications IdO industrielles, telles que la fabrication et l'automatisation. Dérivé de la gamme FOX4, le Bolero 43 s'intègre dans le même écosystème et utilise les mêmes langages de programmation. Conçu pour les environnements difficiles, le Bolero 43 bénéficie d'un indice de protection IP68 et d'une conception robuste pour une plus grande durabilité. Il est désormais disponible dans le monde entier.

Les dispositifs de suivi en périphérie de réseau FOX4 et Bolero 43 sont tous deux dotés de capacités de personnalisation, simples à exécuter grâce à l'outil intuitif Workbench, permettant des personnalisations faciles allant de l'optimisation des performances à l'intégration de fonctionnalités uniques.

Une disponibilité ininterrompue avec la carte SIM Lantronix Connectivity Services

En sortie d'usine, les portails télématiques FOX4 et Bolero 43 sont dotés de la carte SIM Connectivity Services de Lantronix, qui offre aux utilisateurs un large choix d'opérateurs. Ils peuvent ainsi sélectionner le fournisseur de réseau le plus approprié, notamment parmi les leaders de l'industrie tels que Verizon, AT&T et T-Mobile en Amérique du Nord, ainsi que de multiples opérateurs en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

La plateforme Percepxion pour gérer le cycle de vie des dispositifs IdO de Lantronix

Fournie au format plateforme-service (« PaaS »), la plateforme logicielle IdO de périphérie Percepxion offre une gestion complète des dispositifs par l'entremise d'un tableau de bord intuitif. Percepxion est capable de faire évoluer les déploiements de dispositifs IoD en périphérie, portails télématiques compris, d'une installation régionale à une installation mondiale. Ce service permettra à Lantronix de viser une croissance des revenus récurrents annuels au cours de l'année à venir.

Pour en savoir plus sur Percepxion et découvrir l'offre d'essai gratuit de 60 jours, cliquez ici.

À propos de Lantronix

Lantronix, Inc. est un fournisseur mondial de solutions IoD de connectivité et informatiques à destination des industries à forte croissance, notamment les villes intelligentes, l'automobile et les entreprises. Les produits et services de Lantronix assurent la réussite des entreprises sur les marchés en pleine croissance de l'IdO, en proposant des solutions personnalisables dédiées à chaque couche de la pile technologique IdO. Les solutions de pointe de Lantronix comprennent l'infrastructure des sous-stations intelligentes, les systèmes d'infodivertissement et la vidéosurveillance, complétés par la gestion hors bande avancée pour l'informatique dans le cloud et en périphérie.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet de Lantronix .

Déclaration de non-responsabilité en vertu du Private Securities Litigation Reform Act (loi fédérale américaine sur les poursuites frivoles pour fraude en valeurs mobilières) de 1995 : Toute déclaration contenue dans ce communiqué de presse qui n'est pas entièrement de nature historique et factuelle, y compris, sans s'y limiter, les déclarations relatives à nos solutions, technologies et produits, ainsi qu'à FOX4, Bolero 43 et Percepxion, et les attentes concernant notre direction et notre croissance et rentabilité futures, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur nos attentes actuelles et sont soumises à des risques et incertitudes substantiels qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, nos activités, notre situation financière ou nos performances futurs diffèrent sensiblement de nos résultats historiques ou de ceux exprimés ou sous-entendus dans toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse. Les risques et incertitudes potentiels comprennent, sans toutefois s'y limiter, des facteurs tels que les effets d'une conjoncture économique régionale et mondiale défavorable ou aggravée ou de l'instabilité du marché sur nos activités, y compris les effets sur les décisions d'achat de nos clients ; notre capacité à pallier toute perturbation de nos chaînes d'approvisionnement et de celles de nos fournisseurs et vendeurs en raison de la pandémie de COVID-19 ou d'autres épidémies, des guerres et des tensions récentes en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, ou d'autres facteurs ; les réponses futures aux crises de santé publique et leurs effets ; les risques liés à la cybersécurité ; l'évolution des législations gouvernementales américaines et étrangères applicables et des droits de douane ; notre capacité à mettre en oeuvre avec succès notre stratégie d'acquisition ou à intégrer les entreprises acquises ; les difficultés et les coûts liés à la protection par brevets et autres droits de propriété ; le niveau de notre endettement, notre capacité à assurer le service de notre dette et les restrictions de nos accords d'emprunt ; et tout autre facteur inclus dans notre rapport annuel (formulaire 10-K) pour l'exercice clos le 30 juin 2023, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 12 septembre 2023, notamment dans la section intitulée « Risk Factors » (Facteurs de risque) (Item 1A, Partie I de ce rapport), dans notre rapport trimestriel (formulaire 10-Q) pour le trimestre fiscal clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de la SEC le 8 février 2024, notamment dans la section intitulée « Risk Factors » (Item 1A, Partie II de ce rapport), ainsi que dans les autres documents publics que nous déposons auprès de la SEC. D'autres facteurs de risque peuvent de temps à autre être désignés dans les documents que nous déposerons à l'avenir. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à leur date de publication, et nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives en reflet d'événements futurs ou de nouvelles circonstances.

© 2024 Lantronix, Inc. Tous droits réservés. Lantronix est une marque déposée. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Contact Lantronix auprès des médias :

Gail Kathryn Miller

Responsable marketing d'entreprise et

communications

[email protected]

949-212-0960

Contact Lantronix auprès des analystes et des investisseurs :

Jeremy Whitaker

Directeur financier

[email protected]

949-450-7241





17 avril 2024 à 03:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :