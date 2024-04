Lenovo entre dans l'ère du PC IA avec de nouveaux ordinateurs de bureau ThinkCentre équipés de processeurs de bureau AMD Ryzen PRO 8000





Lenovotm a présenté une sélection d'ordinateurs de bureau ThinkCentretm équipés de processeurs d'ordinateur de bureau AMD Ryzentm PRO 8000 offrant une capacité NPU intégrée allant jusqu'à 16 TOPS (trillions d'opérations par seconde), dédiés au traitement des charges de travail de l'IA, avec notamment le ThinkCentre M75t Gen 5 axé sur les performances, le ThinkCentre M75s Gen 5 flexible, et le ThinkCentre M75q Gen 5 compact. Conçue pour répondre aux divers besoins des entreprises modernes, la gamme d'ordinateurs de bureau ThinkCentre M75 Gen 5 exploite les capacités de ses composants en IA, tout en optimisant son efficacité énergétique afin d'obtenir des résultats spectaculaires.

« L'ère du PC IA a déjà commencé et, chez Lenovo, nous y pénétrons pour découvrir de nouvelles possibilités », a déclaré Sanjeev Menon, vice-président et directeur général de Worldwide Desktop Business à l'Intelligent Devices Group de Lenovo. « La besoin des entreprises d'intégrer l'IA dans leurs opérations augmente sans cesse et notre gamme d'ordinateurs de bureau ThinkCentre M75, dotés d'une alimentation solide et stable, de la possibilité de mettre à niveau les composants en cas de besoin, et de l'espace nécessaire pour augmenter la mémoire et optimiser la gestion thermique, représente le choix idéal pour améliorer la productivité grâce à l'IA, toutefois sans investissements lourds. Lenovo et AMD ont un partenariat de longue date, axé sur la valeur ajoutée offerte à nos clients, et nous savons que les utilisateurs apprécieront énormément ce bond en avant en termes de performances pour nos nouveaux ordinateurs de bureau ».

Performances accélérées par l'IA

Conçus pour le multitâche, le ThinkCentre M75t Gen 5 au format tour et les ordinateurs de bureau ThinkCentre M75s Gen 5 à petit facteur de forme, offrent une puissance accélérée par l'IA, alimentée par un processeur d'ordinateur de bureau de la gamme AMD Ryzentm PRO 8000. Associés à une carte graphique intégrée dotée de la technologie AMD RDNAtm 3, à une mémoire DDR5 (5600 MHz) pouvant atteindre 64 Go et à un stockage Gen4 SSD1, ces deux ordinateurs de bureau offrent des vitesses époustouflantes et deviennent ainsi le choix idéal pour les tâches commerciales quotidiennes telles que la navigation, la bureautique, la messagerie électronique, les médias et autres, et même pour réaliser facilement les tâches les plus gourmandes en données.

Intelligents et efficaces, les ordinateurs de bureau ThinkCentre M75t Gen 5 et ThinkCentre M75s Gen 5 deviennent plus dynamiques grâce aux fonctions d'IA de Lenovo au niveau de la puce, avec notamment : la priorisation de l'utilisation de l'énergie pour attribuer l'énergie aux bonnes applications lorsque vous en avez besoin, un ventilateur alimenté par l'IA qui optimise sa vitesse de sorte que le système reste refroidi et réduit le bruit. Grâce aux fonctions d'IA de Lenovo, les ordinateurs de bureau maximiseront les performances d'un logiciel de rendu vidéo pour les créateurs de contenu, augmenteront la vitesse du ventilateur pendant les sessions de codage intenses et pourront même équilibrer les performances des logiciels en mode multitâche. Les fonctions de l'IA apprennent en permanence à mesure que vous effectuez des multitâches, ce qui rend votre ordinateur de bureau plus intelligent et plus efficace au fil du temps.

Pour les entreprises qui ont besoin d'évolutivité, ces deux ordinateurs de bureau offrent un emplacement d'extension flexible permettant l'ajout de matériel, neuf ports USB offrant une connectivité facile et la possibilité de prendre en charge jusqu'à quatre écrans compatibles indépendants. Les créateurs de contenu, les ingénieurs, les artistes et les personnes qui recherchent une plus grande gamme d'options graphiques apprécieront la capacité du ThinkCentre M75t Gen 5 à accueillir une carte graphique AMD Radeontm RX 550 4G ou AMD Radeon RX 6600LE.

Des performances compactes

Suffisamment compact pour tenir dans une boîte à chaussures, le ThinkCentre M75q Gen 5 est un minuscule ordinateur de bureau offrant les performances de celui d'une taille normale, qui est conçu pour s'adapter pratiquement partout, notamment dans les environnements bancaires, de soins de santé et de vente au détail. Pouvant intégrer jusqu'à un processeur de bureau AMD Ryzen 7 PRO 8700GE, des graphiques intégrés dotés de la technologie AMD RDNAtm 3 et jusqu'à 64 Go de mémoire DDR5 (5200 MHz) à double canal1, cet ordinateur de bureau offre des performances de haut niveau tout en restant suffisamment petit pour être masqué par un moniteur.

Malgré sa taille miniature, le ThinkCentre M75q Gen 5 reste extensible, personnalisable et facilement évolutif. Il prend en charge sept connexions USB, dispose de deux disques durs SSD Gen 4, d'une prise en charge intégrée des drivers pour les versions plus anciennes du système d'exploitation, peut se connecter à trois écrans compatibles pour un maximum de multitâches et dispose d'un accès sans outil au disque dur SSD et au module de mémoire pour réaliser une extension facile en cas de besoin (cartes vendues séparément). Pour les environnements les plus restreints, le ThinkCentre M75q Gen 5 peut être monté à l'aide d'un support VESA universel et libérer ainsi davantage d'espace.

Tranquillité d'esprit et sécurité renforcée

Les ordinateurs de bureau de la gamme ThinkCentre M75 Gen 5 n'offrent pas seulement des performances fiables, ils sont également éligibles au service optionnel Lenovo Premier Support Plus qui vous offre une tranquillité d'esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Résolvez les problèmes rapidement grâce à l'assistance facile « break/fix » qui permet aux ingénieurs experts de Lenovo d'effectuer une réparation à distance en toute facilité, stimulant ainsi la productivité et la durée de vie de l'appareil ; recevez des alertes proactives et préventives avant que les problèmes ne surviennent ; bénéficiez de la priorisation de la main-d'oeuvre et des pièces sur site dès le jour ouvrable suivant ; bénéciciez de la protection contre les dégâts accidentels pour les accidents tels que des boissons renversées, et bien d'autres.

Pour une sécurité accrue, les ordinateurs de bureau sont des PC Secured-core (à noyau sécurisé) dotés du processeur de sécurité Microsoft Pluton, offrant le plus haut niveau de protection pour Windows. En tant que PC Windows Secured-core, les ordinateurs de bureau ThinkCentre M75 Gen 5 visent à parer aux attaques physiques, à assurer une protection jusqu'au niveau du micrologiciel et à offrir une sécurité supplémentaire, même pour les données les plus sensibles.

Les ordinateurs de bureau sont soutenus par Lenovo ThinkShield, une solution de sécurité complète de bout en bout qui combine matériel et logiciel pour protéger vos données ; il est livré avec une puce dTPM 2.0 qui crypte les mots de passe et les données, une protection Smart USB basée sur le BIOS et une désactivation individuelle des ports USB permettant de prévenir l'accès non autorisé à l'aide de périphériques, et plus encore. La gamme d'ordinateurs de bureau ThinkCentre M75 Gen 5 incite les entreprises à innover librement et à explorer les avantages de l'IA tout en sachant que leurs données et informations sont protégées.

L'engagement de Lenovo en matière de développement durable2 se reflète également dans la gamme d'ordinateurs de bureau ThinkCentre M75 Gen 5, chaque système incorporant dans le châssis et dans le clavier ou la souris 85 % et 95 % de matériaux plastiques PCC (Post-Consumer Content), respectivement. Outre l'utilisation de plastiques recyclés, le châssis des ordinateurs de bureau ThinkCentre M75 Gen 5 comprend une coque et une pochette thermique composées à 30 % de plastique provenant des océans (OBP) et de carton FSC (Forest Stewardship Council®) qui utilise des matériaux provenant de forêts bien gérées et de sources recyclées.

Pour améliorer la capacité des ordinateurs de bureau ThinkCentre M75 Gen 5, Lenovo propose en option un câble intelligent visant à faciliter la connexion USB-A et USB-C® à des périphériques, voire à un autre ordinateur portable ou à une tablette. Grâce au Smart Cable, les utilisateurs peuvent contrôler deux appareils à l'aide d'un seul clavier, d'une seule souris ou d'un seul pavé tactile, et peuvent également modifier des données et des documents sur chaque appareil ou même partager des écrans.

Prix et disponibilité3

Le Lenovo ThinkCentre M75t Gen 5 ne sera pas disponible en Amérique du Nord, mais seulement sur certains marchés mondiaux.

Le Lenovo ThinkCentre M75s Gen 5 sera disponible en mai 2024 à un prix initial prévu à 709 dollars.

Le Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 sera disponible en juin 2024 à un prix initial prévu à 749 dollars.

À propos de Lenovo

Lenovo est un géant mondial de la technologie avec un chiffre d'affaires qui s'élève à 62 milliards de dollars, figurant au 217e rang du classement Fortune Global 500, qui emploie 77 000 personnes dans le monde entier et est au service de millions de clients chaque jour sur 180 marchés. Axée sur une vision audacieuse, à savoir offrir une technologie plus intelligente à tout le monde, Lenovo continue sur sa lancée en tant que plus grande entreprise de PC au monde en poursuivant son expansion dans des domaines de croissance qui contribuent au progrès des technologies de la « nouvelle TI » (client, périphérie, cloud, réseau et renseignement), notamment les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les logiciels, les solutions et les services. Cette transformation, associée à l'innovation de Lenovo qui change le monde, construit un avenir plus inclusif, plus fiable et plus intelligent pour tout le monde, partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur le site suivant https://lenovo.com et découvrez les dernières infos sur notre StoryHub.

1 La mémoire interne et la capacité de stockage réellement disponibles sont moindres et varient en raison de nombreux facteurs, notamment le formatage, le partitionnement et le système d'exploitation, qui utilisent une partie de cette capacité. La capacité disponible peut changer avec les mises à jour logicielles. 2 Toutes les infos sur l'engagement de Lenovo en matière de développement durable sont disponibles à l'adresse suivante https://www.lenovo.com/us/en/about/sustainability/ 3 Les prix peuvent être hors taxes et ne comprennent pas les frais d'expédition ou les options. Ils peuvent être modifiés sans préavis avec des conditions supplémentaires qui seront appliquées. Les prix des revendeurs peuvent varier. Les dates de mise en rayon et les options de couleur peuvent varier en fonction de la zone géographique et les produits peuvent être disponibles uniquement sur certains marchés. Toutes les offres sont soumises à disponibilité. Lenovo se réserve le droit de modifier les offres, les caractéristiques et les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. 4 Fonctions optionnelles 5 Enregistrement EPEAT, le cas échéant : veuillez consulter le site www.epeat.net pour le statut d'enregistrement par pays. 6 Il est nécessaire d'acheter un routeur Wi-Fi et un forfait à part, qui peuvent varier en fonction du lieu. Des conditions et/ou des frais supplémentaires s'appliqueront. Les vitesses de connexion varient en fonction du lieu, de l'environnement, des conditions du réseau et d'autres facteurs.

LENOVO, THINKCENTRE et THINKSHIELD sont des marques commerciales de Lenovo. AMD, Radeon, Ryzen, et les regroupements de celles-ci, sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc. TÜV est une marque déposée du groupe TÜV Rheinland. Wi-Fi est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum. microSD est une marque de SD-3C, LLC. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2024, Lenovo Group Limited.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 avril 2024 à 20:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :