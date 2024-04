Des expériences inoubliables vous attendent au NPE2024





L'attente pour le plus grand salon commercial consacré aux plastiques aux Amériques est presque terminée ; les inscriptions pour NPE2024: The Plastics Show se terminent dans moins d'un mois. Organisé dans l'Orange County Convention Center à Orlando, Floride, le salon couvre plus de 1,1 million de pieds carrés nets d'espace d'exposition. NPE2024 sera le salon professionnel le plus influant de l'année pour tous les secteurs de l'industrie des plastiques aux États-Unis et dans le monde, avec plus de 55 000 professionnels attendus et plus de 2 100 exposants. Les participants viendront de plus de 115 pays, représentant l'ensemble de l'écosystème des plastiques et presque toutes les parties prenantes de l'industrie mondiale.

NPE2024 est de retour, avec une expérience complètement réinventée. Le slogan « Made For You » met l'accent sur la personnalisation, offrant divers types d'éducation, de réseautage et d'innovation aux professionnels de l'automobile, du bâtiment et de la construction, des produits de consommation, de l'emballage et de l'industrie médicale. NPE2024 revient plus grand que jamais avec l'annonce de nouveaux points forts (keynotes, sessions sectorielles, le Sustainability Hub, point podcast, scènes Innovation et Durabilité, et plus encore).

« En seulement un mois, l'industrie mondiale des plastiques se réunira au NPE2024. Il s'agit du seul salon à utiliser toutes les zones de l'Orange County Convention Center, soit 1,1 million de pieds carrés nets dédiés uniquement à l'industrie du plastique. Il y a plus à voir, à faire et à vivre au NPE2024 que durant les précédentes éditions du NPE. C'est le salon spécialisé que vous ne voulez pas manquer », déclare Glenn Anderson, COO et vice-président exécutif, Trade Shows.

NPE2024, qui se tiendra du 6 au 10 mai 2024, offrira des opportunités à chaque membre du secteur, y compris :

Deux conférenciers qui donneront un aperçu de l'écosystème futur de l'industrie des plastiques

qui donneront un aperçu de l'écosystème futur de l'industrie des plastiques Six zones technologiques avec plus de 2 100 exposants qui présenteront leurs derniers produits et services

avec plus de 2 100 exposants qui présenteront leurs derniers produits et services Plus de 100 sessions d'éducation sur des sujets tels que l'intelligence artificielle, la construction de moules, le développement de la main-d'oeuvre, les tendances du marché et plus encore

sur des sujets tels que l'intelligence artificielle, la construction de moules, le développement de la main-d'oeuvre, les tendances du marché et plus encore Le tout nouveau Sustainability Hub interactif où les participants feront l'expérience de l'économie circulaire des plastiques, des matières premières aux produits de consommation commercialisés

interactif où les participants feront l'expérience de l'économie circulaire des plastiques, des matières premières aux produits de consommation commercialisés Des femmes influentes dans l'industrie des plastiques partageront leurs réussites avec les participants durant le Women in Plastics Breakfast

Plus de 700 primo-exposants présenteront au NPE2024 de nouveaux produits et de nouvelles perspectives

présenteront au NPE2024 de nouveaux produits et de nouvelles perspectives La soirée inaugurale sera animée par le groupe Pop Rocks et proposera des jeux et de la restauration

Les billets pour le NPE2024 vont de 175 à 600 dollars ; les prix varient en fonction des tarifs de prévente et sur site. L'accès aux ateliers NPE Opening Night Party, Women in Plastics Breakfast, Seminarios Latinoamericanos et 3D Printing for Plastic Processors sont également disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Pour de plus amples renseignements à propos du NPE2024: The Plastics Show et pour vous inscrire, visitez : NPE.org.

La Plastics Industry Association (PLASTICS) est la seule organisation qui soutient l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en plastique, y compris les fournisseurs d'équipement, les fournisseurs de matériaux, les transformateurs et les recycleurs, représentant plus d'un million de travailleurs dans notre industrie américaine de 548 milliards de dollars. PLASTICS promeut l'agenda de ses membres qui se consacrent à investir dans des technologies qui améliorent les capacités et les avancées dans le recyclage et la durabilité et fournissent des produits essentiels qui permettent la protection et la sécurité de nos vies. Depuis 1937, PLASTICS s'efforce de rendre ses membres, et la septième plus grande industrie manufacturière américaine, plus compétitifs à l'échelle mondiale, tout en soutenant la circularité par des initiatives éducatives, des perspectives et des événements de premier plan, des opportunités et des plaidoyers politiques, y compris le plus grand salon commercial consacré aux plastiques dans les Amériques, NPE2024: The Plastics Show.

16 avril 2024 à 19:35

