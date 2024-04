Bona publie son rapport de durabilité 2023





Bona ®, une entreprise mondiale axée sur la durabilité qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, l'entretien et la restauration de planchers haut de gamme, publie aujourd'hui son rapport de durabilité pour 2023. Cette année, Bona a inclus un résumé explicatif de ses progrès en matière de durabilité, qui a fait suite à son rapport réglementaire vérifié sur la durabilité. Il s'agit d'une nouvelle étape importante permettant à Bona de faire avancer ses efforts en matière de durabilité et de s'aligner sur les exigences de la directive sur la publication d'informations sur la durabilité des entreprises (CSRD).

« Nous sommes en train de développer nos initiatives de durabilité conformément à nos ambitions et aux attentes des parties prenantes. Le rapport de cette année reflète ce parcours continu et présente de nombreux exemples des progrès que nous réalisons, parmi lesquels nos progrès dans la réduction des plastiques d'origine fossile dans nos emballages, l'introduction de produits biosourcés et le lancement de notre conseil de durabilité », déclare Magnus Andersson, CEO, Bona.

Bona annonce notamment dans son rapport la création d'un conseil de durabilité, dont l'objectif est de promouvoir le développement du travail de développement durable selon la vision de Bona : diriger la transformation durable de notre industrie, en prenant soin des personnes et de la planète.

« Le conseil de durabilité établit un cadre solide pour l'exécution de la stratégie de durabilité de Bona. Dirigé par notre responsable de la durabilité mondiale et composé des membres de notre équipe de direction générale, le conseil assurera une prise de décision plus rapide et des liens plus étroits entre le leadership stratégique et nos opérations », déclare Andersson.

Les faits saillants du rapport de durabilité 2023 incluent une réduction de 29,6 % du plastique vierge à base de fossiles dans les emballages (par rapport à 2020), l'ouverture du nouveau site de distribution DC2 de Bona à Monroe, en Caroline du Nord (États-Unis), le lancement de Bona Traffic GO, un revêtement de sol à un composant, et des investissements dans les énergies renouvelables dans des installations en Suède, en Allemagne et aux États-Unis, réduisant ainsi l'impact climatique de l'entreprise.

« Chez Bona, nous croyons fermement aux principes fondamentaux qui sous-tendent les nouvelles exigences juridiques de l'UE, à savoir que les entreprises devraient rendre compte honnêtement et de manière transparente de leurs travaux en matière de durabilité. Étant donné que nous sommes une entreprise interagissant avec le client, nous voulions également que notre rapport sur le développement durable fournisse un contexte à nos nombreuses initiatives et transmette la valeur à nos parties prenantes », poursuit Andersson.

Le rapport de durabilité 2023 de Bona est téléchargeable via la page web de l'entreprise consacrée à la durabilité.

À propos de Bona

Bona est une entreprise familiale à vocation durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, l'entretien et la restauration de sols de qualité supérieure. Fondée en 1919, Bona a été la première entreprise du secteur à proposer un système complet de produits de finition et d'entretien des parquets en bois dur à base d'eau. Aujourd'hui, Bona propose des produits pour la plupart des sols de qualité supérieure, notamment le bois, le carrelage, le vinyle, les sols souples, le caoutchouc et les sols stratifiés. Le chiffre d'affaires de Bona est de 3,8 milliards SEK (366 millions EUR) en 2023. Le siège social est situé à Malmö, en Suède, et l'entreprise est représentée dans le monde entier par ses 17 filiales, 70 distributeurs, 4 sites de production et plus de 700 employés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bona.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 avril 2024 à 18:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :