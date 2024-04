L'Uptime Institute lance une évaluation de la durabilité de l'infrastructure numérique





L'Uptime Institute a annoncé aujourd'hui le lancement de l'évaluation complète de la durabilité de l'Uptime Institute, un service d'évaluation et de remise de prix qui permet aux organisations d'évaluer clairement, de comparer et de démontrer les qualifications en matière de durabilité de leur infrastructure numérique à l'ensemble de leurs parties prenantes, que leurs applications soient déployées dans leurs propres centres de données exploités par l'entreprise, ainsi que dans des centres de données de colocation ou qu'elles soient hébergées par des tiers, tels que des hyperscalers ou des fournisseurs de services gérés.

Les organisations qui entreprennent l'évaluation de durabilité de l'Uptime Institute seront en mesure de développer une vision claire du statut de leur durabilité et de leurs réalisations à ce jour dans une vaste gamme de fonctions et de critères d'entreprise indépendants et interdépendants, puis de surveiller et de démontrer les progrès au fil du temps, tant en interne qu'en externe. Les résultats de l'évaluation peuvent être utilisés pour apporter des améliorations continues afin de soutenir les engagements en matière de durabilité, tout en permettant aux organisations participantes d'être publiquement reconnues pour leurs efforts visant à se conformer aux meilleures pratiques de durabilité de l'infrastructure numérique reconnues à l'échelle mondiale.

L'évaluation de durabilité de l'Uptime Institute identifie et examine les mesures prises et les progrès réalisés dans tous les aspects de la durabilité des centres de données dans 14 catégories clés et plus de 50 sous-catégories. Cette évaluation peut être utilisée pour un seul emplacement ou dans un parc informatique hybride distribué. Les principaux domaines comprennent l'équipement informatique, la consommation d'énergie et d'eau, les émissions de carbone et les déchets, y compris la réutilisation et le recyclage de l'équipement en fin de vie, et couvrent des disciplines telles que les opérations et la gestion des technologies de l'information, les opérations et la gestion des installations, ainsi que des domaines transversaux tels que l'énergie verte, l'achat d'équipements relatifs aux technologies de l'information et aux installations, et les rapports sur les gaz à effet de serre de l'entreprise. La portée de l'évaluation équilibre de manière unique l'exigence mondiale d'une infrastructure numérique plus efficace et durable, tout en reconnaissant également que la résilience et la disponibilité ne doivent pas être compromises.

L'introduction de l'évaluation de la durabilité de l'Uptime Institute arrive à un moment critique pour toutes les organisations qui exploitent et externalisent des infrastructures numériques. La visibilité croissante du secteur des centres de données, en partie due à la croissance considérable de la consommation énergétique globale et des émissions de carbone dans le secteur, a conduit à un examen accru de l'empreinte environnementale individuelle et collective des centres de données et des stratégies de durabilité par les régulateurs, les législateurs, les clients et les investisseurs, et à des appels à une meilleure transparence. Les organisations sont de plus en plus tenues d'avoir une supervision significative de l'empreinte environnementale de leur infrastructure numérique, d'avoir des feuilles de route claires couvrant tous les domaines de la durabilité des centres de données et d'avoir défini des programmes d'action pour une amélioration constante.

Des recherches récentes et répétées par Uptime Intelligence suggèrent que de nombreux opérateurs informatiques et de centres de données en sont encore à un stade précoce de ce parcours en évolution rapide et de plus en plus complexe. Selon le dernier rapport d'Uptime Intelligence, « Les stratégies de durabilité sont soumises à une plus grande pression en 2024 », moins de la moitié des opérateurs d'infrastructure numérique compilent et rapportent l'utilisation de l'eau (41 %), un quart seulement (26 %) suit les déchets informatiques ou le recyclage, et 23 % seulement compilent et déclarent les trois champs d'application (1, 2 et 3) des émissions de carbone.

Pour garantir que l'évaluation de durabilité de l'Uptime Institute est aujourd'hui complète et anticipe également les besoins futurs, l'Uptime Institute a analysé plus de 150 normes, réglementations et lois actuelles du monde entier. L'équipe de développement mondiale et pluridisciplinaire d'Uptime a travaillé avec un consortium de haut niveau et représentatif d'une vingtaine d'entreprises et de fournisseurs de services premium qui ont ensemble construit et exploité des centaines de centres de données et ont une capacité de plus de 3 gigawatts dans 38 pays.

Parce qu'elle prend en compte les exigences locales et régionales, la disponibilité de l'énergie à faible teneur en carbone et les conditions climatiques, l'évaluation de durabilité de l'Uptime Institute est applicable dans le monde entier, établissant la base des meilleures pratiques mondialement acceptées en matière de durabilité de l'infrastructure numérique. Les résultats de l'évaluation ont été conçus pour être cohérents dans la mesure du possible avec les normes internationalement acceptées et les exigences de déclaration réglementaire actuelles et émergentes.

« Tout comme la production unique et révolutionnaire de la série de rapports Uptime Sustainability Executive Advisory en 2021 et le cours de formation Accredited Sustainability Advisor introduit pour la première fois en 2022, cette évaluation a été conçue pour aider les propriétaires-exploitants de centres de données et les communautés de fournisseurs de services à construire, déployer, comparer et gérer des programmes de durabilité pratiques et percutants qui donnent des résultats tangibles », a déclaré Ali Moinuddin, directeur du développement de l'entreprise, Uptime Institute. « L'évaluation de la durabilité permettra aux organisations d'identifier les initiatives de durabilité qui peuvent contribuer à réduire l'impact environnemental et les dépenses d'exploitation de leur mode d'exploitation spécifique du centre de données et de l'architecture de déploiement sans compromettre la disponibilité et la résilience de leur infrastructure numérique essentielle à leur mission. »

Depuis le premier « Symposium sur l'informatique verte de l'Uptime Institute » en 2007, Uptime a travaillé sans relâche pour aborder les impacts environnementaux et économiques profonds de ce secteur de plus en plus important, qui permet désormais et soutient la manière dont le monde fonctionne. L'évaluation de la durabilité de l'Uptime Institute est fondée sur la profondeur et l'étendue inégalées des connaissances institutionnelles appliquées d'Uptime, qui ont évolué au cours de deux décennies d'aide à des dizaines de milliers d'organisations dans le monde entier pour identifier, gérer et réduire l'impact environnemental de leur infrastructure numérique.

Pour en savoir plus : Pour en savoir plus sur les points de vue et les recommandations de Uptime en matière de durabilité, inscrivez-vous au prochain webinaire « Évaluer la durabilité des centres de données : analyse comparative et pratiques exemplaires » le mercredi 8 mai à 9 h (Heure du Pacifique) ici.

À propos d'Uptime Institute

L'Uptime Institute est l'autorité mondiale de premier plan en matière d'infrastructure numérique. Avec plus de 3 400 prix décernés dans plus de 114 pays et plus de 1 000 projets en cours dans plus de 80 pays, Uptime a aidé des dizaines de milliers d'entreprises à optimiser leurs actifs informatiques stratégiques tout en maîtrisant les coûts, les ressources et l'efficacité.

Depuis plus de 30 ans, l'entreprise a établi des normes de référence pour la performance, la résilience, la durabilité et l'efficacité des centres de données, qui donnent aux clients l'assurance que leur infrastructure numérique peut fonctionner dans un grand nombre de situations opérationnelles à un niveau compatible avec les besoins de leur entreprise. Uptime's Tier Standard est la norme mondiale la plus fiable et la plus adoptée par l'industrie informatique pour la conception, la construction et l'exploitation des centres de données. Les offres comprennent les normes et certifications de niveau de l'organisation, les évaluations de gestion et d'exploitation, les prix, l'évaluation des risques du secteur financier SCIRA-FSI, ainsi qu'une large gamme de services supplémentaires de gestion des risques, de performance, de disponibilité et de durabilité. Les formations accréditées par Uptime Education ont été suivies par plus de 10 000 professionnels des centres de données et ont gagné en importance grâce à l'acquisition de CNet Training, Ltd. qui a également formé plus de 80 000 professionnels de l'infrastructure numérique.

Uptime Institute est basé à New York, NY, avec des bureaux à Londres, Sao Paulo, Dubaï, Riyad, Singapour et Taipei ; l'entreprise dispose de professionnels à temps plein dans plus de 25 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter uptimeinstitute.com.

16 avril 2024 à 18:00

