Québec pose des gestes concrets pour l'économie circulaire et la gestion des matières résiduelles

QUÉBEC, le 16 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, a profité de sa participation à la 15e édition du Salon des technologies environnementales du Québec (TEQ) pour annoncer le lancement de la première Feuille de route gouvernementale en économie circulaire 2024-2028 ainsi que la révision de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

Feuille de route en économie circulaire 2024-2028

Le gouvernement du Québec se dote d'une Feuille de route en économie circulaire (FREC) afin d'accélérer le développement de ce modèle économique et de devenir un pôle d'innovation et d'excellence dans ce domaine. Selon un rapport produit par Circle Economy en 2021 pour le compte de RECYC-QUÉBEC, l'économie du Québec est circulaire à 3,5 %, soit la moitié de la moyenne mondiale de 7,2 % en 2023.

En s'appuyant sur la FREC, le gouvernement a pour ambition d'augmenter le taux de circularité de l'économie d'ici 2028 et de soutenir une progression annuelle de l'indice de productivité des matières au Québec. En d'autres termes, cela signifie que le Québec créera plus de richesse en utilisant toujours moins de ressources. Volet incontournable de l'économie verte, l'économie circulaire soutient des modes de production et de consommation plus responsables, tout en favorisant l'achat local et la création d'emplois locaux.

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles

Afin de définir la vision du Québec et les stratégies gouvernementales en matière de gestion des matières résiduelles, des travaux de révision de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles seront entamés dans les prochains mois. La dernière révision de cette politique remontant à près de 15 ans, une réflexion en la matière doit être faite afin de présenter un plan pour l'avenir de ce secteur. Des consultations avec toutes les parties prenantes seront au coeur de ce vaste chantier de réflexion.

« Notre gouvernement est fermement et activement engagé dans la transformation de son économie afin de la rendre plus verte, durable et prospère. Ces dernières années, nous avons entrepris d'importantes réformes afin d'apporter des solutions concrètes aux défis auxquels nous sommes tous confrontés à l'échelle planétaire. C'est grâce aux organisations qui oeuvrent sur le terrain que nous innovons efficacement afin de trouver des solutions concrètes aux défis environnementaux, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Québécoises et Québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

La FREC est le fruit d'une collaboration avec RECYC-QUÉBEC et de la mobilisation de plus d'une soixantaine d'acteurs pluridisciplinaires, dont un grand nombre de ministères et d'organismes.

La FREC priorise cinq secteurs économiques, 22 objectifs et 53 mesures afin de contribuer à l'augmentation du taux de circularité et de productivité des matières du Québec. Les mesures devront être en place au 31 mars 2028. Parmi les mesures proposées aux ministères et organismes figurent le développement et le soutien de la recherche et de l'innovation, la bonification du cadre législatif, politique et financier, la concertation entre les acteurs des différentes chaînes de valeur touchées, l'exemplarité de l'État et la poursuite de l'action du Québec à l'international.

Les interventions se feront de façon prioritaire dans les secteurs à haut potentiel de circularité : bioalimentaire, construction, manufacturier (textiles et produits électroniques ou électroménagers), mines et énergie.

L'élargissement de la liste des secteurs prioritaires au cours des prochaines années se fera de manière à répondre aux priorités économiques du Québec.

En ce qui concerne les travaux structurants de révision de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, ceux-ci répondront, notamment, aux constats du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sur l'état des lieux et la gestion des résidus ultimes, ainsi qu'aux orientations gouvernementales en matière d'économie circulaire.

Pour en savoir davantage sur la Feuille de route en économie circulaire 2023-2028.

Pour consulter la page Web de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

