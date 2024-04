Eureka Shipping annonce la construction d'un nouveau navire cimentier de pointe destiné à la navigation sur les Grands Lacs





MONTRÉAL, 16 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eureka Shipping, un fournisseur de premier plan de services de transport de ciment durables et à haute efficacité, détenu conjointement par SMT Shipping et Groupe CSL, est heureux d'annoncer la construction d'un navire cimentier mécanique/pneumatique de pointe destiné à opérer dans les Grands Lacs. Ce navire à la fine pointe de la technologie d'une capacité de port en lourd de 12 500 tonnes métriques remplacera deux navires plus anciens, tout en assurant la même capacité de chargement.



« La construction d'un navire aligné sur des principes écologiques est une priorité absolue à la fois pour Eureka Shipping et notre client, a déclaré Kai Grotterud, directeur général d'Eureka Shipping. Notre nouveau transporteur de ciment devrait contribuer de manière significative à la décarbonation en réduisant considérablement les émissions par tonne métrique de cargaison transportée. »

Depuis le système de propulsion jusqu'aux équipements de bord, chaque aspect de la conception du nouveau navire reflète un souci de sécurité, de responsabilité environnementale et d'efficacité opérationnelle. En voici les principales caractéristiques :

Système de propulsion diesel-électrique à quatre groupes électrogènes, qui offre une redondance tant pour la navigation que pour la manutention de la cargaison;

Moteurs modernes et économes en carburant pouvant être alimentés en biocarburant HVO pour améliorer les performances et réduire les émissions;

Deux propulseurs orientables offrant une poussée de 360 degrés et puissant propulseur d'étrave pour une manoeuvrabilité supérieure et une sécurité de navigation optimisée;

Mesures d'économie d'énergie pour une consommation réduite, notamment l'utilisation de dispositifs d'éclairage à DEL dans toutes les aires du bâtiment;

Équipements de manutention de la cargaison de pointe permettant de réduire la consommation d'énergie durant les opérations de chargement et de déchargement;

Isolation acoustique de haut niveau et machines et équipements de manutention équipés de silencieux;

Possibilité d'alimentation à quai là où les installations nécessaires le permettent; et

Aménagements de grande qualité axés sur le confort et le bien-être des officiers et des membres d'équipage.

Il est prévu que le nouveau navire, qui est en cours de construction aux Pays-Bas par le Holland Shipyard Group, soit livré en 2025 pour être mis en service dans la région des Grands Lacs.

Dans l'intervalle, depuis le début avril 2024, le MV Sunnanvik, un navire cimentier mécanique/pneumatique de 8 600 TPL antérieurement exploité en Europe, dessert les routes commerciales du nouveau navire avant son arrivée au Canada. Grâce à des équipements modifiés et adaptés aux terminaux de réception du client, le navire offre un débit de déchargement pouvant atteindre 1 000 tonnes/heure.

Résolument engagée envers la décarbonation, Eureka a installé en 2023 deux voiles verticales flexibles Ventofoil d'Econowind sur le MV Sunnanvik. Ces voiles innovantes génèrent une poussée supplémentaire grâce à l'énergie éolienne et contribuent ainsi à réduire les émissions. Si les conditions le permettent, on les mettra à l'essai sur les Grands Lacs en vue d'améliorer la vitesse du navire dans des conditions de vent favorables.

Le MV Sunnanvik se distingue comme premier navire de transport de marchandises équipé de voiles sur les Grands Lacs.

Eureka Shipping Ltd. est un fournisseur de premier plan de services logistiques dans le segment spécialisé des navires cimentiers pneumatiques et mécaniques. Eureka possède et exploite une flotte de navires cimentiers autodéchargeants de 3 000 à 23 000 TPL en activité dans la mer Baltique, l'océan Atlantique, la mer Méditerranée, les Caraïbes et les Grands Lacs.

Au cours des 30 dernières années, SMT Shipping a développé une flotte de quelque 72 navires dans le cadre de différentes coentreprises actives dans divers marchés de marchandises en vrac, en misant sur des vraquiers avec apparaux, des terminaux flottants de stockage/transbordement et des autodéchargeurs à courroie hautement efficaces.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l'entreprise compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Asie. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

