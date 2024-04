LA FONDATION CAPITAINE PAUL WATSON VA CESSER DE TUER LES RORQUALS EN VOIE DE DISPARITION EN ISLANDE





L'opération ICESTORM se dirigera vers le nord depuis le Royaume-Uni début juin sur l'ancien navire écossais de protection des pêches vers une confrontation en haute mer avec la dernière entreprise de chasse à la baleine à nageoires en Europe

MÉDIA

ALBERT DOCK, HULL, Angleterre, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- La Fondation Capitaine Paul Watson lance l'opération Tempête de verglas depuis Albert Dock dans le Yorkshire pour s'opposer directement à la dernière entreprise de chasse à la baleine d'Islande, Hvalur hf. Paul Watson, cofondateur de Greenpeace et fondateur de Sea Shepherd, a une histoire d'intervention dans les opérations de chasse à la baleine islandaise - En 1986, les membres de son groupe ont réussi à réduire de moitié la flotte de chasse à la baleine de Hvalur hf.

« Il est temps pour le chasseur de baleines le plus célèbre au monde, Kristján Loftsson, a déclaré le capitaine Paul Watson, qui dirigera la campagne de lutte contre la baleine cet été sur son navire phare, le John Paul DeJoria, un ancien navire écossais de 72 mètres voué à la protection des pêches.

Kristjan Loftsson exploite Hvalur hf à perte. L'empire commercial du baleinier comprend de grandes participations dans les banques et les entreprises informatiques, et le magnat utilise son patrimoine pour chasser jusqu'à 209 rorquals communs chaque saison. Les rorquals communs sont protégés en vertu du droit international de conservation et figurent sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN.

Malgré l'opposition généralisée du public islandais (un récent sondage suggère que plus de 51 % des Islandais s'opposent à la chasse à la baleine) et le ministre islandais des Pêches a temporairement révoqué le permis de chasse à la baleine de Hvalur hf l'été dernier, Le patron baleinier d'Islande continue de tirer parti de son influence politique dans la poursuite de la reprise des opérations de chasse à la baleine. Loftsson prévoit de déployer deux navires, armés de harpons explosifs - Hvalur 8 et Hvalur 9 - en juin.

« Nos membres d'équipage bénévoles se préparent à quitter le Royaume-Uni en juin. « De notre point de vue, Loftsson prévoit de chasser les baleines cet été et nous serons prêts », a déclaré le capitaine Locky MacLean, qui a navigué sur le John Paul DeJoria jusqu'à la côte d'Islande l'été dernier pour intercepter les navires de Hvalur lorsque les permis ont été suspendus.

En 2023, la Fondation Capitaine Paul Watson basée aux États-Unis et son bras britannique, CPWF UK, ont travaillé conjointement sur terre et en mer sur « l'opération Paiakan », au cours de laquelle une pause temporaire sur les permis de chasse à la baleine a été accordée par le ministre des Pêches de l'Islande, Svandis Svavarsdottir, en tant que laJoria-au large de la côte ouest de l'Islande, prêt pour une confrontation visant à empêcher les navires de Hvalur hf de chasser les rorquals communs. Cet été, le navire amiral de CPWF partira de Hull, au Royaume-Uni, à la mi-juin pour bloquer les navires harpon de Loftsson si des permis sont délivrés.

Rob Read, de CPWF UK, qui dirige une exploitation au sol en Islande chaque été depuis plusieurs années, et qui documente l'usine de transformation des baleines à Hvalfjörður depuis 2018, déclare « La chasse à la baleine est le meurtre calculé, intentionnel et cruel de l'un des mammifères marins les plus intelligents de la planète. Les baleines sont une espèce clé qui s'est révélée essentielle non seulement pour sauver les océans, mais finalement toute la vie sur Terre. »

En mai dernier, l'Autorité alimentaire et vétérinaire de l'Islande (MAST) a allégué que Hvalur hf contrevenait aux lois islandaises sur le bien-être des animaux. Ils ont cité des cas de plusieurs baleines à nageoires qui ne meurent pas instantanément pendant la chasse, et un délai médian de mort de 11,5 minutes. L'Islande, aux côtés du Japon et de la Norvège, reste l'un des derniers pays à s'engager dans la pêche commerciale à la baleine, défiant ainsi le moratoire mondial imposé par la Commission internationale de chasse à la baleine (CBI) en 1986.

MÉDIA

À PROPOS DE LA FONDATION CAPITAINE PAUL WATSON : La Fondation Capitaine Paul, fondée en 2022 par l'éminent activiste de l'environnement et de la conservation Paul Watson, cofondateur de Greenpeace et fondateur de Sea Shepherd, aux côtés de l'entrepreneur technologique Omar Todd, est un organisme à but non lucratif basé aux États-Unis qui se consacre à la conservation marine. Engagée à mettre fin à la destruction des habitats et à l'abattage des espèces sauvages dans les océans du monde, la fondation vise à protéger les écosystèmes et les espèces marins et utilise des tactiques d'action directe innovantes pour exposer et confronter les activités illégales en mer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.paulwatsonfoundation.org .

AU SUJET DE L'OPÉRATION TEMPÊTE DE VERGLAS : L'opération Tempête de verglas a un objectif unique : sauver la vie des rorquals marins en voie de disparition de la dernière entreprise de chasse à la baleine d'Islande, Hvalur hf. Malgré l'interdiction mondiale de la chasse commerciale à la baleine imposée par la Commission internationale de chasse à la baleine (IWC) en 1986, l'Islande persiste à délivrer des permis pour cette activité. Cette campagne conjointe, lancée par la Fondation Capitaine Paul Watson et sa branche britannique, utilisera des tactiques non violentes agressives et une intervention directe pour appliquer les lois internationales de conservation.

Pour les interviews et les questions des médias, veuillez contacter Mia Music à [email protected] ou Paul Watson à [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2388439/4651728/logo_ICE_STORM__HQ_Logo.jpg

16 avril 2024 à 13:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :