Lancement de l'appel de propositions 2024 pour le fonds Net Zero Research de la Banque Scotia





TORONTO, le 16 avril 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle reçoit les demandes de subvention pour le fonds Net Zero Research partout dans le monde où elle exerce ses activités. Les organisations qui mènent des recherches et développent des solutions novatrices afin de décarboner des secteurs clés et de faciliter le virage vers une économie sobre en carbone ont jusqu'au 28 mai 2024 pour présenter leur demande de financement.

Depuis 2021, ce fonds de recherche a versé 3 millions de dollars canadiens à plus de 30 organismes de bienfaisance enregistrés et organismes à but non lucratif qui font de la recherche sur le climat et la décarbonation. En 2023 par exemple, l'Université de l'Alberta a reçu une subvention pour élaborer une vision carboneutre et trouver des voies de transition pour le secteur sidérurgique canadien.

Autres exemples de projets qui ont reçu une subvention du fonds Net Zero Research :

Élargissement de la séquestration du carbone

Amélioration de la mesure des émissions de gaz à effet de serre

Identification des changements à apporter aux politiques et à la réglementation pour accélérer la décarbonation

Augmentation de la demande pour des technologies faibles en carbone ou carboneutres

En 2024, la Banque Scotia accordera des subventions allant de 25 000 dollars canadiens à 100 000 dollars canadiens. Les organisations doivent être des organismes de bienfaisance enregistrés ou des organismes à but non lucratif pour être admissibles au fonds Net Zero Research de la Banque Scotia.

Consultez le Centre d'excellence sur les changements climatiques pour en savoir plus sur les subventions accordées précédemment, pour connaître les critères d'admissibilité et pour remplir le formulaire de demande.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 janvier 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

16 avril 2024 à 11:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :