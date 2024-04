Jefferies Financial Group Inc. annonce la fixation du prix de 750 000 000 ? de billets de premier rang non garantis à taux fixe de 3,875 % arrivant à échéance en 2026 et de du prix de 500 000 000 ? de billets de premier rang non garantis...





Jefferies Financial Group Inc. annonce la fixation du prix de 750 000 000 ? de billets de premier rang non garantis à taux fixe de 3,875 % arrivant à échéance en 2026 et de du prix de 500 000 000 ? de billets de premier rang non garantis à taux fixe de 4,000 % arrivant à échéance en 2029

Le 9 avril 2024, Jefferies Financial Group Inc. (NYSE : JEF) (« JFG », « nous » ou « notre ») a mis sur le marché 750 000 000 ? de billets non garantis de premier rang à taux fixe de 3,875 % arrivant à échéance en 2026 (les « Billets 2026 ») et 500 000 000 ? de billets non garantis de premier rang à taux fixe de 4,000 % arrivant à échéance en 2029 (les « Billets 2029 » et, avec les billets 2026, les « Billets »), chacun dans le cadre de son programme de billets à moyen terme en euros. Les Billets 2026 arriveront à échéance le 16 avril 2026 et les billets 2029, le 16 avril 2029. L'offre des Billets devrait être réglée le 16 avril 2024, à condition de satisfaire aux conditions de clôture habituelles. JFG a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre des Billets pour les besoins généraux de l'entreprise.

Les Billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne constituera pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des Billets.

À propos de Jefferies Financial Group Inc.

JFG est une banque d'investissement et un cabinet de premier plan qui gère des opérations portant sur des marchés de capitaux et fournit des services de conseil, de vente et de négociation, de recherche et de gestion de patrimoine. Avec plus de 40 bureaux dans le monde, nous partageons nos connaissances et notre expertise avec les investisseurs, les entreprises et les gouvernements.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi sur les échanges de valeurs mobilières de 1934, telle que modifiée. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations portant sur notre avenir et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations prospectives sont généralement reconnaissables par l'utilisation de termes tels que « penser que », « s'attendre à », « anticiper », « pouvoir », « avoir l'intention », « perspectives », « expression du futur », « estimer », « prévoir », « projeter », « devrait », ainsi que d'autres mots et expressions similaires, et sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques et incertitudes, qui évolueront avec le temps. Les déclarations prospectives peuvent contenir des convictions, des objectifs, des intentions et des attentes concernant les produits, les bénéfices, les opérations, les accords et d'autres résultats, et peuvent inclure des déclarations de performances, de plans et d'objectifs à venir. Les déclarations prospectives comprennent également des déclarations relatives aux stratégies du futur développement de nos activités et de nos produits. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites ; nous n'assumons aucune obligation et ne nous engageons nullement à mettre à jour les déclarations prospectives. En outre, étant donné que les déclarations prospectives ne représentent que notre opinion sur des événements à venir, dont beaucoup sont par nature incertains, les résultats réels peuvent différer, probablement sensiblement, des résultats anticipés indiqués dans ces déclarations prospectives. Les informations concernant les facteurs importants, notamment les facteurs de risque, qui pourraient entraîner des différences, peut-être sensibles, entre les résultats réels et ceux indiqués dans nos déclarations prospectives, sont contenues dans les rapports que nous déposons auprès de la SEC. Toute déclaration prospective doit être lue et interprétée conjointement aux rapports que nous déposons auprès de la SEC. Les performances passées peuvent ne pas représenter une indication des résultats futurs. Les différents types d'investissements impliquent des degrés de risque variables. Par conséquent, il ne faut pas supposer que les performances futures d'un investissement ou d'une stratégie d'investissement spécifique seront rentables ou égales au(x) niveau(x) de performance indiqué(s) correspondant(s).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 avril 2024 à 11:40

