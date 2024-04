Le système de tri 3D de Mushiny a été reconnu pour sa logistique intelligente pionnière lors de la remise des prix Robotics Innovation de RBR50





SAN FRANCISCO, 16 avril 2024 /CNW/ - Le 10 avril, les prix Robotics Innovation 2024 de RBR50 ont reconnu Mushiny, la première entreprise technologique au monde spécialisée dans les systèmes robotiques de logistique intelligente, pour son système de tri 3D novateur. Cette reconnaissance souligne l'innovation mondiale de la Chine et marque une étape importante pour Mushiny dans la logistique des entrepôts intelligents.

Les prix RBR50 récompensent les 50 plus grandes entreprises de robotique pour leur leadership et leurs solutions novatrices, faisant progresser l'industrie et mettant en vedette des chefs de file dans différents domaines de la robotique.

« Les produits incroyables des lauréats des prix RBR50 de cette année représentent l'avant-garde de la technologie robotique et rehaussent également la barre pour l'industrie », a déclaré Steve Crowe, rédacteur en chef, Robotique, WTWH Media.

Mushiny fait progresser l'innovation technologique en matière de logistique intelligente.

L'information publique montre que le système de tri 3D surmonte les défis de tri au-delà des capacités des méthodes traditionnelles, notamment en gérant les pics d'activité, en triant les articles de consommation intermédiaire, la documentation, les articles fragiles comme les livres et les produits pharmaceutiques et alimentaires repérables. Les réalisations novatrices du système de tri 3D dans l'industrie se reflètent principalement dans trois aspects : la grande efficacité du tri, le RCI optimal et une grande souplesse :

Amélioration de l'efficacité de l'exécution des commandes, avec une efficacité supérieure dépassant 10 000 lb/h (jusqu'à 14 400 articles par heure).





Augmentation de l'efficacité du tri de 3 à 5 fois.





Meilleur RCI.





Une économie de 70 % d'espace par rapport à la trieuse à courroies transversales traditionnelle.

Selon un récent examen du Robot Report : « Le système de tri 3D intelligent de Mushiny automatise le processus de ramassage et permet aux équipes responsables des activités des entrepôts d'augmenter la taille des lots ou des phases. Le système de tri 3D intelligent peut exécuter de nombreuses commandes simultanément, car les robots transfèrent continuellement les commandes terminées et les tamponnent au besoin avant la répartition. La combinaison de robots et de préparateurs humains pourrait accroître la productivité du commerce de détail et du commerce électronique et traiter efficacement les retours."

À propos de Mushiny

Fondée en 2016, Mushiny est la première entreprise technologique mondiale spécialisée dans les systèmes intelligents de robots logistiques. Mushiny divise son activité en deux unités : Intelligent Warehousing Division offre aux clients des solutions d'entreposage intelligentes sur mesure, offrant une livraison rapide en 60 jours dans le monde entier. Mushiny fournit des solutions optimales de gestion et d'exploitation des entrepôts pour les usines et les entrepôts de différents secteurs.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.mushiny.com

SOURCE Mushiny Intelligence

16 avril 2024 à 10:42

