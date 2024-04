IKEA Canada nommée comme l'un des employeurs les plus écologiques au Canada, agissant en faveur de la planète et de ses habitants





Le détaillant d'articles d'ameublement est reconnu pour la 16e année consécutive pour ses pratiques et initiatives commerciales durables.



BURLINGTON, ON, le 16 avril 2024 /CNW/ - Pour la 16e année consécutive, IKEA Canada est désignée comme l'un des employeurs les plus écologiques au Canada par Mediacorp Canada Inc. en raison de son engagement envers des pratiques commerciales durables et des initiatives en matière de développement durable.

Cette distinction reconnaît les employeurs qui mènent la nation en instaurant une culture de la sensibilisation à l'environnement et qui réussissent à recruter des personnes au sein de leur organisation en raison de leur fort leadership environnemental.

« En tant que plus grand détaillant d'articles d'ameublement au Canada avec plus d'un milliard de clients à travers le monde, nous croyons qu'il est de notre responsabilité d'avoir une influence positive tant sur la planète que sur ses habitants. Nous sommes très heureux d'être nommés comme l'un des employeurs les plus écologiques au Canada pour la 16e année consécutive, » a affirmé Selwyn Crittendon, PDG et directeur Développement durable, IKEA Canada. « Nos collaborateurs, qui se dénombrent maintenant à plus de 7200, sont au coeur de notre entreprise, et notre culture basée sur les valeurs nous permet de nous assurer que nous travaillons ensemble en fonction de nos objectifs communs. Le fait de garder nos collaborateurs engagés et informés quant à nos initiatives pour La planète et ses habitants joue un rôle crucial dans l'accomplissement de nos objectifs commerciaux. »

Qu'il s'agisse des meubles ou de la nourriture, de la production ou de la livraison à domicile, ou encore l'énergie ou les investissements, IKEA Canada subit une transformation radicale pour devenir une entreprise entièrement circulaire qui aura un effet positif sur le climat d'ici 2030. L'organisation se concentre sur l'utilisation de matériaux renouvelables, recyclés ou recyclables, éliminant le gaspillage alimentaire et offrant des services qui aident nos clients à prolonger le cycle de vie de leurs articles. Prendre soin de la planète et de ses habitants fait aussi partie de ses valeurs fondamentales, de même que collaborer à la résolution de problèmes et être partenaire d'un changement positif.

Voici quelques-unes des nombreuses initiatives qui font de IKEA l'un des employeurs les plus écologiques au Canada :

Dans le cadre de la démarche de IKEA Canada visant à respecter son engagement d'effectuer la totalité des livraisons au dernier tronçon sans émissions d'ici 2025, des bornes de recharge pour VE sont accessibles aux clients et aux collaborateurs dans 14 de ses magasins. De plus, l'entreprise continue d'investir dans des stations de recharge pour VE destinées à des livraisons commerciales.

En date de mars 2024, des chargeurs commerciaux sont installés dans 10 des 17 établissements IKEA à travers le pays. Au mois de mars, 15 % des livraisons à domicile ont été faites par des camions électriques.

IKEA Canada continue de bonifier l'offre de plats végétaux de ses restaurants et de ses bistros, notamment grâce aux boulettes végétales, au dessert glacé végétalien et au hot-dog végétarien. L'entreprise désire que les options végétales représentent 50 % des repas principaux offerts d'ici 2025.

IKEA Canada s'associe avec Deuxième Récolte, le plus grand organisme de récupération alimentaire au Canada , afin de donner l'excédent de nourriture de ses restaurants et bistros.

, afin de donner l'excédent de nourriture de ses restaurants et bistros. Grâce à ses deux parcs éoliens en Alberta et à ses installations solaires sur les toits de plus de la moitié de ses magasins, IKEA Canada génère une énergie renouvelable équivalant à environ trois fois l'énergie qu'elle consomme.

et à ses installations solaires sur les toits de plus de la moitié de ses magasins, IKEA Canada génère une énergie renouvelable équivalant à environ trois fois l'énergie qu'elle consomme. Dans le cadre de sa stratégie La planète et ses habitants, IKEA s'efforce d'atteindre son objectif de devenir une entreprise zéro déchet d'ici 2030. En mai 2023, IKEA Canada a lancé un défi à ses collaborateurs en magasin par l'entremise du concours national Zéro déchet. Ce concours était axé sur la réduction des déchets et l'augmentation de nos taux de recyclage.

Au cours des quatre dernières années, dans le cadre de sa campagne Vendredi fou écolo, IKEA Canada a invité les Canadiens à boucler la boucle de la circularité, d'abord en encourageant les clients à revendre leurs articles IKEA légèrement usagés à l'aide d'un incitatif supplémentaire, puis en offrant des promotions sur les articles déjà aimés dans son populaire rayon Tel quel.

IKEA Canada invite également ses collaborateurs et clients à recycler leurs vieux appareils électroniques et à donner leurs articles d'ameublement légèrement usagés par l'entremise de collectes d'articles à donner et à recycler, ainsi que de stations de recyclage présentes en magasin.

Le programme Revendez-les chez IKEA Canada donne une seconde vie aux articles légèrement usagés et favorise une expérience d'achat plus durable et un modèle d'entreprise circulaire.

Dans le cadre de son offre de services et pour assurer des pratiques circulaires, IKEA Canada offre également aux clients de commander des pièces de rechange en ligne.

Depuis le début de notre collaboration avec Furniture Bank en 2020, IKEA Canada a fait don de 21 058 matelas à plus de 9 460 familles. La réutilisation de ces matelas a permis d'éviter l'émission de gaz à effet de serre équivalant à 1 716 tonnes de CO2.

L'engagement de IKEA Canada envers la planète s'aligne avec son engagement envers les personnes qu'elle sert : collaborateurs, clients et communautés. L'organisation vise à créer une société plus égale en intégrant l'égalité, la diversité et l'inclusion dans tous les aspects de l'entreprise, en veillant à mettre les gens au coeur de ses activités en passant par l'approche Quartiers IKEA.

En 2023, les collaborateurs de IKEA Canada ont fait équipe avec Habitat pour l'humanité en se portant volontaires pour construire des logements sécuritaires, abordables et durables dans des communautés locales.

Dans le cadre de la stratégie La planète et ses habitants, les collaborateurs de IKEA Canada ont accès à des formations sur le développement durable afin d'en découvrir davantage sur les ambitions et les stratégies qui contribuent à la réalisation des objectifs circulaires dans l'ensemble de la chaîne de valeurs IKEA.

Au cours de l'EF23, les collaborateurs de IKEA Canada ont reçu le Guide pour construire un meilleur avenir visant à renforcer les compétences et à encourager l'action durable dans l'ensemble de l'entreprise.

À l'aide de ses boutiques pour un mode de vie durable, IKEA Canada facilite un mode de vie plus durable à la maison en offrant des options qui permettent d'économiser et de préserver des ressources précieuses.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 379 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 28 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site Web, il s'est chiffré à 166 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

