Anyverse collabore avec Sony Semiconductor Solutions pour améliorer la conception des modèles et les cycles de validation dans les systèmes autonomes





MADRID, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- Anyverse, l'un des principaux fournisseurs de solutions de données synthétiques, est fier d'annoncer sa collaboration technique avec Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony), qui consiste à intégrer les modèles de capteurs d'image de Sony à sa plateforme de données synthétiques. Cette collaboration marque une étape importante dans le développement des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), de la conduite autonome et d'autres technologies automatisées.

L'intégration des modèles de capteurs d'image de Sony dans la plateforme d'Anyverse révolutionnera la conception des systèmes de perception et les cycles de validation, permettant aux développeurs d'évaluer les configurations de capteurs et d'augmenter les performances des modèles avant leur mise en oeuvre. Grâce à la technologie d'imagerie hyperspectrale d'Anyverse, cette collaboration garantit la génération de données synthétiques très précises et la simulation de capteurs basés sur la physique, désormais améliorées par les modèles de capteurs d'image de Sony.

« La collaboration avec Sony Semiconductor Solutions représente un énorme pas en avant pour relever l'un des défis les plus critiques de la création de jeux de données, c'est-à-dire l'écart entre les domaines de perception », a expliqué Victor González, PDG d'Anyverse. « En comblant cette lacune grâce à une combinaison de données de haute fidélité et de simulation de capteurs physiques, nous permettons aux développeurs de créer des modèles d'apprentissage profond capables de gérer de manière efficace un large éventail de scénarios réels. »

L'écart dans le domaine de perception se réfère à la différence entre les caractéristiques des capteurs utilisés dans l'acquisition des données, et celles des capteurs déployés dans les systèmes de production. Cet écart peut avoir un impact significatif sur les performances des modèles d'apprentissage profond, entravant leur capacité à interpréter les données avec précision. Grâce à la plateforme d'Anyverse enrichie par les modèles de capteurs d'image de Sony, les développeurs peuvent désormais atténuer cet obstacle, en assurant une intégration transparente des nouvelles données dans les systèmes de production.

Cette collaboration réduit la dépendance de l'industrie à la collecte de données dans le monde réel, en rationalisant les délais de mise sur le marché et en minimisant les coûts associés aux tests physiques. Les développeurs n'ont plus besoin de déployer des capteurs sur de nombreux véhicules ou appareils à des fins de test ; ils peuvent plutôt accéder à des données et des modèles de capteurs de haute qualité via la plateforme d'Anyverse, accélérer le processus d'évaluation du système ou étendre la couverture du modèle de perception.

« La collaboration entre Anyverse et Sony Semiconductor Solutions fournira un pipeline de simulation spectrale de bout en bout de classe automobile aux développeurs de systèmes de perception ADAS », a déclaré Tomoki Seita, directeur général de la division commerciale automobile de Sony Semiconductor Solutions Corporation. « Sony a préparé des modèles de capteurs d'image basés sur l'architecture interne des capteurs d'image utilisés dans les systèmes de caméra, afin d'atteindre une fidélité de classe automobile. »

Grâce à cette collaboration technique, Anyverse et Sony réaffirment leur engagement à stimuler l'innovation dans les systèmes autonomes et à façonner l'avenir de la perception avancée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://anyverse.ai/ et https://www.sony-semicon.com/en/ .

À propos d'Anyverse :

Anyverse SL. (anciennement Next Limit) est une société espagnole de deep-tech basée à Madrid, forte de 25 ans d'expérience dans le développement de technologies de pointe ? une entreprise oscarisée, toujours à l'avant-garde des solutions de simulation innovantes.

À l'heure actuelle, Anyverse est un fournisseur leader de solutions de données synthétiques, qui offre des outils et des technologies de pointe pour générer des ensembles de données très réalistes pour la formation et la validation des modèles d'IA. Anyverse travaille avec des entreprises « blue chip » dans le monde entier et offre des solutions de données uniques pour accélérer l'innovation dans divers secteurs, notamment la surveillance dans l'habitacle de l'automobile, les systèmes ADAS, la conduite autonome, la sécurité, la défense, l'inspection, etc.

16 avril 2024 à 08:42

