Magnesium Capital clôture son fonds inaugural sursouscrit avec un plafond de 135 millions d'euros





Magnesium Capital, le spécialiste du rachat d'entreprises dans le domaine de la transition énergétique, est ravi d'annoncer la clôture réussie de son fonds inaugural, Magnesium Capital I, à son plafond de 135 millions d'euros, dépassant l'objectif de 100 millions d'euros du fonds. La clôture finale a eu lieu moins d'un an après la première clôture du fonds, Magnesium ayant attiré des investisseurs institutionnels de premier ordre des États-Unis, d'Europe et du Royaume-Uni.

Magnesium se concentre sur les entreprises européennes rentables dotées de technologies éprouvées ou de services technologiques qui ont un impact positif sur la décarbonisation de la production, de la distribution et de la consommation d'énergie. L'équipe soutient les rachats de ces entreprises depuis plusieurs années sur la base de transactions directes. Depuis sa création, Magnesium a réalisé sept investissements de plateforme, signé six acquisitions de suivi et sorti deux investissements pour un MOIC brut de 4,2x. L'impact combiné de ces entreprises en portefeuille contribue déjà directement à éviter plus de 30 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an.

Ian Jones, associé directeur, déclare : « La stratégie d'investissement distinctive de Magnesium, sa réputation d'apport de valeur ajoutée en travaillant étroitement avec les équipes de gestion et l'impact environnemental positif des entreprises de notre portefeuille ont suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs, ce qui a entraîné une sursouscription importante du fonds. »

Matts Lundgren, associé directeur, déclare : « Nous sommes reconnaissants à nos investisseurs de longue date ainsi qu'à nos nouveaux commanditaires pour leur confiance en notre stratégie et en notre équipe. Avec le soutien de notre impressionnante liste d'investisseurs, nous avons désormais accès à de vastes réserves de capitaux pour poursuivre le développement et l'exécution de notre pipeline d'opportunités différenciées afin de soutenir la croissance et le développement d'entreprises prêtes à apporter une contribution majeure à la décarbonisation de notre système énergétique. »

Triago a agi en tant qu'agent de placement mondial exclusif, Simpson Thacher & Bartlett en tant que conseiller juridique et PricewaterhouseCoopers en tant que conseiller fiscal.

À propos de Magnesium Capital

Magnesium Capital LLP est une société de capital-investissement spécialisée dans le rachat d'entreprises rentables à forte croissance qui soutiennent la transition énergétique. Elle investit dans toute l'Europe et au Royaume-Uni. Elle cherche à s'associer à des équipes de gestion entrepreneuriales et à les soutenir dans leur prochaine étape de croissance. Magnesium recherche des entreprises présentant des avantages concurrentiels dans leur technologie de base ou leurs services technologiques qui ont un impact positif sur la façon dont nous produisons, distribuons ou consommons l'énergie. Magnesium prend des participations majoritaires dans chacun de ses investissements, mais envisage des positions minoritaires significatives dans certaines circonstances. Le siège de Magnésium se trouve à Londres, au Royaume-Uni.

