Tula Technology présentera le Dynamic Motor Drive® (DMD) au Vienna Motor Symposium





Tula Technology, Inc., leader en matière d'efficacité de propulsion, mettra sa technologie Dynamic Motor Drive® (DMD) en action lors du 45e symposium automobile international de Vienne, qui se tiendra du 24 au 26 avril à Vienne, en Autriche. Tula a équipé une Tesla Model 3 d'un moteur synchrone à excitation externe (EESM) équipé du logiciel DMD, et cette stratégie innovante sera présentée dans le cadre de la conférence.

Tula a développé le DMD pour améliorer l'efficacité de la propulsion électrique avec une solution uniquement logicielle. Grâce à une stratégie d'impulsion optimisée, le DMD réduit la consommation d'énergie tout en n'ayant aucun impact perceptible sur le bruit et les vibrations du véhicule. En fonction de l'application, le DMD avec EESM peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 3 %. Cette amélioration de l'efficacité peut se traduire directement par une réduction de la taille et du coût de la batterie, ou encore par une augmentation de l'autonomie.

Le DMD à l'épreuve sur la Tesla Model 3

L'amélioration de l'efficacité associée à un fonctionnement imperceptible est non seulement possible, mais Tula a désormais aussi prouvé la faisabilité du DMD dans deux véhicules avec des systèmes de propulsion électrique fondamentalement différents. Dans son initiative la plus récente, Tula a équipé le moteur synchrone à aimant permanent (PMSM) d'une Tesla Model 3 d'un rotor bobiné pour créer un EESM. Tula a ensuite intégré sa logique de contrôle DMD exclusive pour réduire la consommation d'énergie et améliorer l'efficacité globale du système.

En 2022, la première application DMD de Tula a utilisé une Chevrolet Bolt avec une unité d'entraînement PMSM non modifiée. Les essais ont montré que le DMD améliorait de manière significative la consommation d'énergie de la Bolt tout en maintenant la qualité de l'entraînement, démontrant ainsi la valeur du DMD dans les applications PMSM.

Le rôle du DMD dans les transmissions de demain

L'amélioration de l'efficacité et la réduction du coût des transmissions de véhicules électriques constituent l'un des défis les plus importants auxquels le monde de l'automobile est confronté aujourd'hui. Lors du développement des transmissions de demain, les fabricants cherchent en outre de plus en plus à réduire leur dépendance à l'égard des éléments de terres rares problématiques. La combinaison EESM et DMD répond à cet objectif tout en étant très compétitive en termes d'efficacité et de coût. Même si de nombreux moteurs seront encore des PMSM, la technologie DMD de Tula apporte également un gain d'efficacité de grande valeur dans ce domaine. Dans l'ensemble, la technologie DMD est une solution évolutive, adaptable, durable et compétitive en termes de coûts, qui rend les systèmes de propulsion électrifiés plus efficaces, accélérant ainsi la transition vers un avenir électrifié.

Les membres de l'équipe de développement DMD de Tula présenteront un document sur les résultats de leur étude DMD lors du Vienna Motor Symposium.

À propos de Tula Technology, Inc.

La société Tula Technology, située dans la Silicon Valley, fournit des contrôles logiciels innovants et primés servant à optimiser l'efficacité de la propulsion et les émissions dans tout le spectre de la mobilité, notamment pour les véhicules électriques, hybrides, à essence, diesel et à carburant alternatif. La culture de l'innovation de Tula a donné naissance à des technologies révolutionnaires et a constitué un solide portefeuille mondial comportant plus de 400 brevets délivrés ou en attente d'approbation. Tula Technology est une société privée soutenue par Sequoia Capital, Sigma Partners, Khosla Ventures, GM Ventures, BorgWarner et Franklin Templeton. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.tulatech.com.

