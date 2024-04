Nouvelle liaison entre Québec et Charlotte, en Caroline du Nord - Québec, plus connectée au marché touristique américain que jamais!





QUÉBEC, le 16 avril 2024 /CNW/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) et Destination Québec cité se réjouissent de l'ajout d'une nouvelle liaison aérienne directe par le transporteur American Airlines. En effet, dès le 10 août 2024, le plus important transporteur aérien au monde reliera YQB à l'Aéroport international de Charlotte Douglas (CLT) en Caroline du Nord, à raison d'un vol direct par semaine, le samedi, et ce jusqu'au 2 novembre 2024.

Ce service s'ajoute aux vols existants d'American Airlines au départ de Québec à destination de Philadelphie et de Chicago, offrant ainsi aux passagers de Québec plus d'options pour voyager en vols directs vers une plaque tournante majeure du réseau d'American Airlines, aux États-Unis. La liaison contribuera notamment à développer de nouveaux marchés, principalement avec la Californie, le Texas, le Sud-Est des États-Unis et la Floride.

Alors que Québec se positionne parmi les destinations touristiques incontournables en Amérique et que les États-Unis représentent le plus important marché international pour Québec, cette nouvelle liaison automnale sera grandement bénéfique pour les croisiéristes américains. Avec 18 embarquements et débarquements prévus durant la période automnale, relier la plaque tournante de Charlotte à Québec permettra de faciliter les connexions et l'accessibilité à Québec lors de l'importante saison des croisières.

« Nous sommes ravis de l'ajout de ce vol vers une toute nouvelle plaque tournante d'American Airlines, le plus important transporteur aérien au monde en termes de passagers. Alors que les Américains adorent les automnes québécois, American Airlines bonifie sa desserte entre les États-Unis et Québec, en ajoutant Charlotte, en plus des liaisons vers Philadelphie et Chicago, qu'elle exploite déjà. Qui plus est, cette nouvelle liaison s'inscrit dans notre mission d'offrir davantage d'options aux voyageurs de la grande région de Québec et de favoriser la connectivité vers des destinations telles que les Caraïbes, l'Europe et l'ensemble des États-Unis. »

- Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB

« La nouvelle liaison directe d'American Airlines entre Québec et Charlotte est une excellente nouvelle pour notre destination. Elle ouvre des portes vers trois grands marchés américains : le Texas, la Floride et la Californie, un territoire à fort potentiel pour la région. Cette connexion facilite également l'accès à Québec pour les croisiéristes, contribuant ainsi à une meilleure gestion des flux touristiques et à la réduction de l'empreinte carbone liée aux correspondances. L'accroissement de nos liaisons avec les États-Unis renforce notre position sur notre plus grand marché international, ce qui permettra de générer des retombées économiques durables pour l'ensemble de l'industrie touristique. »

- Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité

« Nous sommes ravis de relier Québec et Charlotte et de continuer à étendre notre présence mondiale, offrant aux voyageurs des quatre coins du monde davantage de possibilités pour voyager. Charlotte est une destination merveilleuse et une plaque tournante clé pour notre réseau. Nous sommes impatients d'ajouter Québec à sa liste croissante de destinations, alors que nous établissons de plus en plus de liens entre le Canada et les États-Unis. »

- José Freig, Vice-président Opérations internationales d'American Airlines

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

À propos de Destination Québec cité

Destination Québec cité regroupe plus de 825 membres répartis sur un territoire qui couvre Québec, L'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures, Wendake et les MRC de Portneuf, de la Jacques-Cartier, de l'ile d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré. En bref, Destination Québec cité oriente et anime l'essor de l'industrie touristique et contribue à sa prospérité économique par son marketing, son développement, l'accueil des touristes et l'information du milieu.

