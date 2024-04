Spiber Inc. lève plus de 10 milliards de yens de financement pour renforcer la production de masse et les initiatives commerciales





Spiber Inc., une start-up japonnaise spécialisée dans la biofabrication, a le plaisir d'annoncer une levée de fonds d'un montant total de plus de 10 milliards de yens. Ce financement, qui comprend des investissements supplémentaires de la part d'actionnaires existants, permettra à la société d'accélérer la production de masse de ses matériaux Brewed Proteintm innovants et de faciliter les ventes à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à faire progresser l'économie circulaire.

Le matériau Brewed Proteintm exclusif de Spiber est une nouvelle catégorie de matériaux1 développée et affinée grâce à plus de 15 ans de recherche. En exploitant la nature diversifiée et cyclique des protéines, l'un des principaux éléments constitutifs de l'écosystème terrestre, l'entreprise vise à réaliser une économie circulaire qui peut exister en harmonie avec la nature. Grâce à une biotechnologie de pointe, les protéines de Spiber sont méticuleusement conçues au niveau de l'ADN et fabriquées par un processus de fermentation microbienne exclusif à partir d'ingrédients bruts d'origine végétale. Dans un contexte de croissance rapide des besoins en solutions durables, la valeur et le potentiel des matériaux Brewed Proteintm ont été fortement évalués par les investisseurs et les consommateurs, et Spiber est engagé dans de nombreux projets communs avec des marques de vêtements et d'autres partenaires. À ce jour, 15 marques japonaises ou internationales ont lancé des produits utilisant les matériaux de Spiber, et l'entreprise continuera à renforcer son système de production et sa plateforme de R&D pour répondre à la croissance attendue de la demande et à la diversification des besoins.

MESSAGE DU FONDATEUR

"Nous sommes reconnaissants du soutien continu et de la confiance de nos investisseurs, des institutions financières et des entreprises partenaires qui comprennent profondément la valeur de notre plateforme technologique, de nos matériaux de développement et de nos perspectives commerciales. Malgré l'environnement difficile de la collecte de fonds pour les startups dans le contexte économique mondial, nous avons pu maintenir notre croissance grâce à leur reconnaissance et à leurs attentes. Nous restons déterminés à établir et à améliorer les fondements biotechnologiques essentiels à la réalisation d'une société circulaire, ainsi qu'à assumer notre responsabilité en matière de mise en oeuvre sociale en tant que précurseur dans ce secteur."

- Kazuhide Sekiyama, directeur et représentant de la direction de Spiber Inc.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities et Anderson Mori & Tomotsune ont agi en tant que conseillers financiers et juridiques respectivement pour ce financement par actions.

1 : Le 1er novembre 2021, l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a publié une révision de la définition de "fibre protéique" dans la norme ISO2076. Avec cette révision, le terme "fibre protéique" inclut désormais non seulement les protéines d'origine naturelle, mais aussi les protéines produites synthétiquement. En outre, la teneur minimale en protéines requise pour que les fibres répondent à cette définition a été fixée à 80 %. Avec la publication de cette norme, les matériaux protéiques structurels synthétiques ont pour la première fois été reconnus au niveau international comme une nouvelle catégorie de matériaux.

MATERIAUX BREWED PROTEINtm

Les Brewed Proteintm sont des fibres, résines, films et autres types de matériaux cultivés en laboratoire et à base de plantes qui sont fabriqués par fermentation microbienne (brassage). Cette nouvelle classe de matériaux est créée à l'aide de la plateforme technologique exclusive de Spiber qui permet la conception personnalisée et l'ingénierie moléculaire de polymères protéiques inspirés de la nature. Ces matériaux peuvent offrir des solutions alternatives à une large gamme de matériaux conventionnels d'origine animale, végétale et synthétique à des fins diverses, y compris des applications textiles pour l'industrie de l'habillement, qui est notre premier objectif principal.

SPIBER INC.

Fondée en septembre 2007, Spiber Inc. est une startup biotechnologique japonaise qui utilise la biologie synthétique de pointe, les polymères et la science des matériaux pour le développement de ses nouveaux matériaux Brewed Proteintm fabriqués à partir de sucres d'origine végétale en utilisant la technologie de la fermentation microbienne.

Site web de Spiber : https://spiber.inc/en/

Page web de Spiber sur le développement durable : https://spiber.inc/en/sustainability/

16 avril 2024 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :