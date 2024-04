Ampace C5 dévoile une technologie révolutionnaire de contrôle de toutes les plages de température sans refroidissement





PÉKIN, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- Ampace a lancé une installation de stockage d'énergie tout-en-un, l'« Ampace C5 », pour des utilisations commerciales et industrielles, le 11 avril, lors de sa participation à la 12e conférence et exposition internationale sur le stockage d'énergie (ESIE) à Pékin.

Doté de la technologie de « contrôle de toutes les plages de températures et sans refroidissement », ce produit constitue une avancée en matière de conception structurelle et de cellules de batterie, permettant de réduire de 46 % les coûts d'exploitation des sources auxiliaires en 10 ans et de redéfinir une nouvelle norme industrielle pour les produits de stockage d'énergie commerciaux et industriels grâce à une fiabilité et à une efficacité économique très élevées.

D'un point de vue structurel, la solution de « contrôle de toutes les plages de températures et sans refroidissement » abandonne le mode traditionnel de refroidissement liquide et à l'air, adoptant une conception minimale qui permet un fonctionnement dans une plage de température plus large.

En ce qui concerne la cellule de batterie, la cellule de batterie Kunlun 2.0 s'appuie sur la nouvelle technologie GT40, qui adopte de nouveaux matériaux de cathode et d'anode, de nouveaux matériaux d'électrolyte et une structure de languette de batterie à double tête. Par rapport aux cellules de batterie précédentes, la cellule de batterie Kunlun 2.0 est efficacement améliorée sur le plan de la stabilité thermique et garantit une grande fiabilité et une longue durée de vie de la batterie dans différents environnements de travail.

Yuan Qingfeng, directeur de la R&D chez Ampace, a déclaré : « Les nouvelles technologies sans refroidissement et GT40 s'appuient sur les progrès d'Ampace dans le domaine du cycle de vie long et de la haute fiabilité de la cellule de batterie pour les applications dans de vastes plages de températures, sur sa résolution à créer de produits de très haute qualité et à adopter des technologies de pointe, ainsi que sur sa détermination à poursuivre l'intégration entre le respect de l'environnement et l'innovation technologique sur la voie de la transformation verte ».

De plus, Ampace C5 adopte également la technologie « Shield Cell » développée par Ampace pour contenir l'emballement thermique de la cellule de batterie. La soupape antidéflagrante placée sur le dessus permet de réduire les risques d'explosion, protégeant ainsi le personnel et les biens environnants.

Ampace C5 devrait être produit en série à partir de juillet 2024 et démontrera sa force extraordinaire dans les stations de base 5G, les centres de données IDC, les stations de recharge intégrées PV et ESS, l'échange de batteries automobiles et d'autres domaines clés, afin d'établir une référence pour les nouvelles forces productives de qualité dans le domaine de l'énergie.

Avec ses performances techniques exceptionnelles, Ampace C5 offre aux utilisateurs des solutions énergétiques fiables et rentables, ce qui leur ouvre de vastes possibilités d'en tirer avantage. En plus d'Ampace C5, Ampace a également dévoilé plusieurs séries de produits complets couvrant le stockage d'énergie résidentiel, le stockage d'énergie commercial et industriel, l'alimentation électrique sans interruption et le stockage d'énergie portable.

Au cours de la conférence de presse de lancement d'Ampace C5, Ampace a signé un accord de coopération stratégique avec TUV Rheinland. Les deux parties favoriseront conjointement l'innovation en matière de produits et de technologies de stockage d'énergie, le développement coordonné des secteurs en amont et en aval de la chaîne industrielle, et la coopération dans divers domaines comme la formation des talents. L'objectif est de contribuer à la sécurité énergétique mondiale, au développement vert, à faibles émissions de carbone et au développement durable.

Dans le contexte de la poursuite mondiale du développement durable, Ampace est le fer de lance d'une nouvelle ère de transformation dans le domaine des CIES avec ses technologies novatrices et ses produits de premier ordre, et apporte des contributions importantes à l'application et à la popularisation de l'énergie verte.

