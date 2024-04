Theratechnologies annonce l'envoi de sa circulaire de sollicitation de procurations en vue de l'assemblée annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, 15 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd'hui que la Société a envoyé à ses actionnaires sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2024 en vue de son assemblée annuelle des actionnaires qui aura lieu le 9 mai 2024, à 10 h (HE) de manière virtuelle.



Nous encourageons les actionnaires à exercer les droits de vote attachés à leurs actions concernant les propositions contenues dans la circulaire et à assister à l'assemblée annuelle, laquelle sera accessible à partir du lien suivant : https://meetnow.global/M7MFS6Y.

À l'assemblée, les actionnaires seront invités à voter pour les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la Société pour le prochain exercice :

Joseph Arena;

Frank Holler;

Paul Lévesque;

Andrew Molson

Dawn Svoronos;

Elina Tea;

Dale Weil; et

Jordan Zwick.

Gérald Lacoste ne s'est pas représenté, car il prend sa retraite de son poste d'administrateur. En plus de ses fonctions comme administrateur, M. Lacoste a été président du Comité de nomination et de régie d'entreprise et membre du Comité d'audit de la Société.

« Je tiens à remercier Gérald pour sa contribution importante à Theratechnologies au cours de ses 18 années de service », a déclaré Dawn Svoronos, présidente du conseil d'administration de Theratechnologies. « Il a joué un rôle déterminant dans la croissance et le développement de Theratechnologies au fil des ans, et nous lui souhaitons de bien profiter de sa retraite. »

Frank Holler sera nommé président du Conseil d'administration de Theratechnologies s'il est élu à l'assemblée. Dans le cadre de l'assemblée annuelle, les actionnaires seront également invités à élire KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L, à titre d'auditeurs de la Société.

Nous invitons les actionnaires qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur l'assemblée annuelle des actionnaires à consulter la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 8 avril 2024, disponible sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur EDGAR à www.sec.gov, à titre d'annexe d'un formulaire 6-K daté du 15 avril 2024.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com/fr , sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Suivez Theratechnologies sur LinkedIn et X (anciennement Twitter).

Personnes-ressources :

Demandes des investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et chef de la direction financière

[email protected]

1 438 315-6608

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

[email protected]

1 514 336-7800

15 avril 2024 à 16:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :