Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - RS

Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd'hui le rachat de ses billets de premier rang 7,875 % échéant en 2027 d'un capital de 100 millions $ US en circulation (les « billets visés par le rachat »), comme il est indiqué dans l'avis de rachat...

Métaux Russel inc. fait le point sur sa transaction précédemment annoncée (la « transaction ») visant l'acquisition de sept centres de service de Samuel, Son & Co., Limited (« Samuel »). L'examen de la transaction par le Bureau de la concurrence...

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : O2Gold Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : OTGO.H Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 16 h 37 L'OCRI peut prendre la décision de...