J-HOTATE Association expose à Seafood Expo Global en Espagne pour faire connaître les coquilles Saint-Jacques japonaises fraîches et de qualité supérieure





La Japan Scallop Export Promotion Association (« J-HOTATE Association »), qui vise à développer les exportations de coquilles Saint-Jacques japonaises, présentera ces dernières aux marchés européens lors de la Seafood Expo Global, qui se tiendra à Barcelone, en Espagne, du 23 au 25 avril 2024.

Les coquilles Saint-Jacques japonaises (appelées HOTATE [Hoh-Tah-Teh]) sont très appréciées pour leur saveur, leur taille et leur qualité. Les coquilles Saint-Jacques fraîches peuvent être dégustées toute l'année grâce à des méthodes d'élevage et de récolte respectueuses de l'environnement et à une technologie de pointe permettant de conserver la fraîcheur, toutes deux uniques au Japon. À Hokkaido, Aomori, Iwate et Miyagi, où les coquilles Saint-Jacques sont produites, les courants marins locaux fournissent des nutriments extrêmement riches, ce qui permet d'obtenir l'une des plus grandes débarques de coquilles Saint-Jacques au monde.

Les coquilles Saint-Jacques sont également connues pour être des fruits de mer sains. Elles sont riches en nutriments tels que la vitamine B1, qui est efficace pour soulager la fatigue et améliorer la concentration, et la taurine, qui est connue pour améliorer les fonctions cardiaques et hépatiques et aider à prévenir le diabète. Les coquilles Saint-Jacques sont également riches en protéines et pauvres en calories, ce qui en fait un superaliment.

Le Japon se distingue des autres régions du monde par la proximité des zones de pêche et des ports, qui permet de transformer et de distribuer les coquilles Saint-Jacques immédiatement après leur capture, et il est devenu courant au Japon de les manger crues. Aujourd'hui, les coquilles Saint-Jacques sont rapidement congelées dès leur débarque, ce qui permet de les distribuer à l'étranger tout en préservant leur qualité.

Les exportations de produits à base de coquilles Saint-Jacques japonaises vers d'autres pays ont atteint un niveau record de 94,5 milliards JPY (environ 128 000 tonnes en poids) en 2022, dépassant le double en valeur (plus de 1,6 fois en poids) de celui de 2020, lorsque les marchés étaient bloqués en raison du COVID-19.

Données sur les exportations de coquilles Saint-Jacques japonaises (au niveau mondial) (Unités : tonnes/millions JPY/kg) 2020 2021 2022 Poids Quantité PPU Poids Quantité PPU Poids Quantité PPU Cru 13 990 5 090 364 19 597 8 173 417 16 356 9 512 582 Séché 1 167 7 154 6 128 994 5 967 6 001 454 3 914 8 628 Congelé 63 556 26 216 412 96 392 55 877 580 111 392 81 099 728 Total 78 713 38 460 489 116 983 70 018 599 128 203 94 526 737 Source : J-HOTATE Association

L'association a participé au Seafood Expo à Boston et à Singapour et a reçu des réactions positives de la part d'entreprises locales d'Amérique du Nord et de pays asiatiques souhaitant entrer en contact avec des fournisseurs japonais de coquilles Saint-Jacques.

Nos objectifs avec la première exposition en Europe sont d'augmenter les exportations de coquilles Saint-Jacques japonaises et de promouvoir la culture japonaise traditionnelle du « manger cru » pour goûter de manière exhaustive à la riche valeur nutritionnelle des coquilles Saint-Jacques. Le stand comprendra un espace de réunion d'affaires, une présentation des produits japonais à base de coquilles Saint-Jacques et des zones de production, ainsi que la présentation d'échantillons de coquilles Saint-Jacques à des températures régulières et congelées, ainsi que des échantillons de dégustation de coquilles Saint-Jacques expédiés directement du Japon sous forme de sushi/sashimi et frits.

[Informations sur l'exposition]

Événement : Seafood Expo Global (https://www.seafoodexpo.com/global/)

Numéro de stand : 1F701 (Hall 1)

Date : 23 avril ? 25 avril 2024

Lieu : SITE FIRA BARCELONE GRAN VIA

À propos de la Japan Scallop Export Promotion Association (« J-HOTATE Association »)

La Japan Scallop Export Promotion Association (J-HOTATE Association) a été fondée en octobre 2023 dans le but d'étendre les exportations de produits de coquilles Saint-Jacques japonais de haute qualité et aux saveurs saines grâce à une culture durable. J-HOTATE Association est actuellement composée de soixante-quatorze membres, dont des producteurs (associations de coopératives de pêche), des transformateurs et des distributeurs liés à la pêche du Japon et des commerçants. https://j-hotate.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 avril 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :