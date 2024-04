AngloGold Ashanti publie un avis de convocation à l'assemblée générale annuelle 2024





Aujourd'hui, AngloGold Ashanti plc (« la Société », « AGA » ou « AngloGold Ashanti ») a publié son avis de convocation à l'assemblée générale annuelle de 2024 (l'« Avis »), à consulter et télécharger à l'adresse suivante www.reports.anglogoldashanti.com. L'assemblée générale annuelle 2024 de la Société (l'« AGA ») est prévue le mardi 28 mai 2024 à 9 heures, heure normale des Rocheuses (soit 16 heures, heure d'été britannique, et 17 heures, heure normale d'Afrique du Sud), au 6363 S Fiddlers Green, Greenwood Village, CO 80111, États-Unis.

Les actionnaires sont invités à participer à l'AGA de manière virtuelle en suivant les instructions indiquées dans l'Avis de convocation. En participant virtuellement à l'AGA, les actionnaires pourront visionner un flux vidéo en direct de l'AGA, soumettre des instructions de vote et poser des questions soit par écrit, soit par l'intermédiaire d'une ligne audio.

L'Avis indique les questions proposées à l'AGA, la date d'enregistrement étant fixée au 2 avril 2024 pour déterminer l'éligibilité à recevoir l'Avis et voter à l'AGA. L'Avis sera prochainement envoyé aux actionnaires qui ont choisi de recevoir des communications papier. Le rapport annuel britannique 2023 d'AngloGold Ashanti, publié le 10 avril 2024, sera également envoyé aux actionnaires qui ont choisi de recevoir des communications papier et peut être consulté et téléchargé sur le site Web d'AngloGold Ashanti à l'adresse suivante www.reports.anglogoldashanti.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce document, autres que les déclarations de faits historiques, y compris, sans s'y limiter, celles concernant les perspectives économiques de l'industrie minière aurifère, les attentes concernant les prix de l'or, la production, les coûts totaux des liquidités, les coûts tout inclus, les économies de coûts et autres résultats d'exploitation, le rendement des capitaux propres, les gains de productivité, les perspectives de croissance et les perspectives des opérations d'AngloGold Ashanti, de manière individuelle ou collective, notamment la réalisation des étapes du projet, le démarrage et l'achèvement des opérations commerciales de certains projets d'exploration et de production d'AngloGold Ashanti et la réalisation des acquisitions, des cessions ou des transactions de joint venture, les liquidités et les ressources en capital d'AngloGold Ashanti et les dépenses en capital, les conséquences de la pandémie de COVID-19 et les résultats et conséquences de tout litige potentiel ou en cours ou des procédures réglementaires ou des questions d'environnement, de santé et de sécurité, constituent des déclarations prospectives concernant les rapports financiers, les opérations, les performances économiques et la situation financière d'AngloGold Ashanti. Ces déclarations prospectives ou prévisions ne se limitent pas à des faits historiques, mais reflètent plutôt nos convictions et attentes actuelles concernant des événements futurs et sont généralement reconnaissables par l'utilisation de mots, phrases et expressions prospectifs tels que « penser que », « s'attendre à », « viser », « anticiper », « prévoir », « avoir l'intention », « prévoir », « prédire », « projeter », « estimer », « probable », « peut », « se pourrait que », « pourrait », « devrait », « chercher », « planifier », « prévu », « possible », « continuer », « potentiel », « perspectives », « cible » ou d'autres mots, phrases et expressions similaires ; à condition que leur absence ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. De même, les déclarations qui décrivent nos objectifs, nos projets ou nos objectifs sont, ou peuvent être, des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ou prévisions impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les performances, les actions ou les réalisations d'AngloGold Ashanti diffèrent sensiblement des résultats anticipés, des performances, des actions ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Bien qu'AngloGold Ashanti pense que les attentes présentées dans ces déclarations prospectives et prévisions sont raisonnables, aucune garantie ne peut être donnée que ces attentes se révèlent correctes. En conséquence, les résultats, les performances, les actions ou les réalisations peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives en raison, entre autres, de changements des conditions économiques, sociales, politiques et de marché, notamment eu égard à l'inflation ou aux conflits internationaux, au succès des initiatives commerciales et opérationnelles, aux changements survenus dans le paysage réglementaire et à d'autres actions gouvernementales, notamment les autorisations environnementales, les fluctuations du prix de l'or et des taux de change, l'issue des procédures judiciaires en cours ou à venir, toute perturbation de la chaîne d'approvisionnement, toute crise de santé publique, pandémie ou épidémie (notamment la pandémie de COVID-19), l'incapacité à maintenir un contrôle interne efficace sur l'information financière ou des contrôles et procédures de divulgation efficaces, l'incapacité à remédier à une ou plusieurs lacunes importantes, ou la découverte de lacunes importantes supplémentaires dans le contrôle interne de la Société sur l'information financière, d'autres risques et défis commerciaux et opérationnels et d'autres facteurs, notamment les accidents miniers. Pour une discussion de ces facteurs de risque, se reporter au rapport annuel d'AngloGold Ashanti Limited sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et à la déclaration d'enregistrement d'AngloGold Ashanti sur le formulaire F-4 initialement déposée auprès de la SEC le 23 juin 2023. Les facteurs susmentionnés ne sont pas nécessairement tous les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances, les actions ou les réalisations d'AngloGold Ashanti diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs importants sur les résultats, performances, actions ou réalisations futurs d'AngloGold Ashanti. Les lecteurs sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. AngloGold Ashanti n'est nullement soumis à l'obligation de mettre à jour publiquement ou de publier des révisions de ces déclarations prospectives pour illustrer des événements ou des circonstances après la date du présent document ou pour illustrer la survenance d'événements imprévus, sauf dans la mesure où la loi applicable l'exige. Toutes les déclarations prospectives écrites ou orales attribuables à AngloGold Ashanti ou à toute personne agissant en son nom renvoient aux mises en garde contenues dans le présent document.

15 avril 2024

