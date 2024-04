La star mondiale du foot Neymar collabore avec Fun Brands pour entrer dans le secteur des cocktails et des mocktails avec sa propre marque





Neymar da Silva Santos Júnior, qui fait partie des meilleurs footballeurs à l'échelle mondiale, et Fun Brands, une société de boissons basée à Miami, en Floride, annoncent un nouveau partenariat visant des cocktails à base de spiritueux et de vin et sans alcool entièrement naturels qui seront lancés au Brésil dans le courant de l'année.

« C'est une excellente occasion pour moi de célébrer d'une manière nouvelle avec mes fans du monde entier, créant des possibilités de connexion au-delà du football, ce qui est ma passion », souligne la star. « Je tiens à partager les saveurs du Brésil que j'aime le plus avec les fans de football à la maison et dans le monde entier d'une manière différente et irrévérencieuse. L'idée de proposer des boissons non alcoolisées m'a également beaucoup séduit. »

Pour Fun Brands, cette collaboration a une saveur spéciale. C'est l'occasion unique de présenter au marché une gamme innovante de cocktails faiblement alcoolisés et de mocktails à travers une marque brésilienne bénéficiant d'un rayonnement mondial, en partenariat avec la vision de Neymar pour les boissons qui font écho à son style de vie et à ses goûts. Fun Brands développe des boissons à faible teneur en sucre et peu caloriques avec des ingrédients naturels.

« Ce partenariat avec Neymar se concentrera sur les goûts du Brésil, un pays aux saveurs incroyables, et se mondialisera en collaboration avec un acteur incontournable dans ce segment », déclare Joe Peleg, fondateur et CEO, Fun Brands. La nouvelle marque sera déployée avec des variétés de boissons à faible teneur en alcool et sans alcool d'abord au Brésil, puis sur les marchés mondiaux stratégiques.

À propos de NR Sports Ltd.

NR Sports Ltd. est une société de gestion de carrière basée à Sao Paulo, au Brésil, spécialisée dans la gestion de l'image liée aux carrières de Neymar et de Thiago Braz, médaillé d'or olympique du Brésil. La société a été fondée en 2006 par les parents de Neymar.

À propos de Fun Brands

Fun Brands est un groupe américain de boissons qui se développe et qui commercialisera les boissons alcoolisées et non alcoolisées de Neymar. La société est affiliée et détenue par des dirigeants des secteurs des boissons et des médias et des investisseurs ayant une expertise dans la conception et le conditionnement des boissons. Le partenaire médiatique mondial et actionnaire de Fun Brands, Icon International, Inc., collaborera à la promotion et au marketing avec les partenaires médias de Neymar. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter via [email protected]

