L'identité visuelle des 9e Jeux asiatiques d'hiver présentée 300 jours avant leur début





Le 13 avril en soirée, une cérémonie a eu lieu pour marquer le début du compte à rebours de 300 jours menant aux 9e Jeux asiatiques d'hiver qui se dérouleront dans le nord-est de la Chine. L'identité visuelle des Jeux a été dévoilée au cours de l'événement, notamment le système de couleurs, les graphismes de base et les pictogrammes sportifs, ainsi que la vidéo promotionnelle « Shared Future for Harbin » (Un avenir partagé pour Harbin).

Les Jeux, dont le slogan est « Dream of Winter, Love among Asia », auront lieu du 7 au 14 février 2025. Après les Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022, la Chine organise à nouveau un événement international sur la neige et la glace.

Le système de couleurs, « Romantic Dreams », comprend quatre couleurs thématiques : bleu cristal, lilas pourpre, vert montagne et jaune moisson. Ces quatre teintes incarnent l'ambiance urbaine diversifiée, la profondeur de la culture historique et la richesse des ressources de Harbin, une ville renommée pour le tourisme sportif d'hiver et fière également du caractère marqué de ses quatre saisons et de son potentiel d'avenir prometteur.

Inspiré par la couleur du Songhua, le grand fleuve qui traverse Harbin, lorsqu'il est gelé, le thème du bleu cristal incarne les ressources de la ville en glace et en neige. Le lilas pourpre symbolise le lilas, la fleur de la ville de Harbin. Il souligne l'hospitalité et l'innovation offertes par la ville et l'atmosphère festive créée par les Jeux. Le vert montagne rappelle la couleur des Grands Monts Khingan et des Petits Monts Khingan de la province du Heilongjiang. Enfin, le jaune moisson reflète la période dorée de la maturation du riz dans la région.

Appelés « A Timely Snow », les principaux graphismes prennent comme modèle la belle forme sinueuse du fleuve Songhua, et sont ornés d'éléments urbains tels que le Grand Théâtre de Harbin, des flocons de neige et des cristaux de glace.

Les pictogrammes sportifs s'inspirent de la notion de « Breakthrough », l'emblème de Harbin 2025. Ils représentent l'esprit de persévérance inébranlable des athlètes et leur quête de progrès constant.

Au nombre de 16, les pictogrammes sportifs symbolisent les disciplines sportives de Harbin 2025. En représentant avec précision les différents sports des Jeux, ces images saisissantes dépassent les barrières linguistiques et contribuent à la promotion des Jeux dans le monde entier.

15 avril 2024 à 11:45

