CCELL lance un vaporisateur Eco Star AIO respectueux de l'environnement

SHENZHEN, Chine, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- CCELL®, la principale marque technologique au monde axée sur la création de produits matériels de vapotage à la pointe de la technologie et la technologie de vaporisation avancée, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Eco Star, le vaporisateur tout-en-un de l'entreprise axé sur la durabilité, une grande compatibilité des huiles et une grande facilité d'utilisation.

Le matériau de tubage de l'Eco Star est fait de PLA biodégradable et à base de plantes, un matériau qui peut être décomposé par des bactéries ou d'autres organismes vivants. En adoptant ce type de caisson écologique, le CCELL cherche à fournir une option qui peut réduire l'impact environnemental global de l'industrie du cannabis et construire une société plus durable.

Le boîtier est doté d'une batterie lithium-ion amovible et recyclable. Ce design de démontage réfléchi permet aux consommateurs de retirer facilement la batterie avant d'éliminer le boîtier, ce qui leur permet de contribuer à une Terre plus verte.

L'Eco Star est également entièrement compatible avec tous les types d'huiles de cannabis, des doubles aérations sans obstruction et une voie aérienne isolée qui garantit la vapeur la plus propre possible.

Avec des défis environnementaux croissants dans le monde entier et le resserrement de la réglementation sur les produits de vapotage, l'Eco Star a été introduite dans le but de sensibiliser l'ensemble de l'industrie à l'environnement.

L'entreprise a également mis en oeuvre d'autres mesures pour aligner ses pratiques sur ses valeurs de longue date axées sur le développement durable. Il s'agit notamment d'offrir des embouts PLA biodégradables et à base de plantes parmi ses options de personnalisation. De plus, l'entreprise utilise un traitement aqueux écoénergétique pour produire ses coeur chauffants en céramique brevetés afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Avant le lancement officiel du produit, CCELL a donné à ses clients et consommateurs un aperçu de l'Eco Star au TPE24 et du Hall of Flowers Ventura aux États-Unis, et de Spannabis Barcelone en Espagne.

Avertissement pour la mise au rebut des batteries : CCELL ne recycle pas les batteries lithium-ion. Les exigences en matière de recyclage des batteries peuvent varier selon le pays, la ville, etc. Veuillez contacter votre centre de recyclage local pour plus de détails avant l'élimination.

CCELL® est une marque technologique et un innovateur mondial dans l'espace des vaporisateurs portables qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant de chauffage céramique. CCELL® est né au siège de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui possède plus de 10 ans d'expertise dans l'industrie de la vaporisation. Avec des ressources de R&D avancées, des technologies brevetées, de solides capacités de production et des systèmes de contrôle de la qualité fiables, CCELL® est reconnu dans le monde entier pour sa technologie de vaporisation exceptionnelle et ses dispositifs de haute qualité.

