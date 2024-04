Nouvelles mesures pour améliorer la sécurité des piétons à Saint-Raymond et à Neuville





QUÉBEC, le 15 avril 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Portneuf, M. Vincent Caron, annoncent la mise en service de nouveaux feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR) à l'intersection de la rue Saint-Joseph (route 367) et de l'avenue Saint-Maxime, à proximité de l'école primaire de la Grande-Vallée, à Saint-Raymond, ainsi qu'à l'intersection de la route 138 et de la rue Courval, près de l'école des Bourbons-et-Courval, à Neuville.

Le député en a fait l'annonce lors d'une visite devant l'école de la Grande-Vallée ce matin. L'ajout de ces équipements dans ces secteurs vise à améliorer la sécurité des usagers vulnérables et à accroître le respect de la priorité que doivent accorder aux piétons les conducteurs de véhicules motorisés et les cyclistes.

Les FRCR sont installés à des passages ciblés, un peu partout au Québec, notamment en raison d'une route plus large, de vitesses plus élevées ou de la présence plus importante de véhicules.

Citations

« La sécurité routière est l'affaire de tous. La mise en place de feux rectangulaires à clignotement rapide est une mesure concrète qui répond aux objectifs dévoilés dans notre Plan d'action en sécurité routière 2023-2028. Comme je me suis engagée à le faire, nous allons de l'avant avec des projets d'aménagement visant à sécuriser les déplacements de tous les usagers de la route, particulièrement les plus vulnérables. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Il est essentiel d'assurer la sécurité des piétons dans Portneuf, notamment aux points névralgiques que sont les écoles. Bien que la priorité aux passages piétons doive être respectée en tout temps par les usagers de la route, ces nouveaux feux rectangulaires à clignotement viennent renforcer la visibilité de la signalisation. Nous allons poursuivre le travail afin d'améliorer la sécurité des piétons, tant ici dans Portneuf que dans l'ensemble du Québec. »

Vincent Caron, député de Portneuf et vice-président de la Commission de l'administration publique

Faits saillants

Les feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR) sont des dispositifs de signalisation qui visent à renforcer visuellement le message de priorité aux passages pour piétons. Ils améliorent la visibilité de la signalisation de ces passages en attirant davantage l'attention des conducteurs circulant sur la route. Ils permettent aux piétons d'avertir ces derniers de leur intention de traverser. Les cyclistes doivent, quant à eux, descendre de leur vélo et traverser à pied à côté de celui-ci.



