EY Canada accueille la cohorte 2024 du Réseau Accès-entrepreneurs





Le programme permet à 12 propriétaires d'entreprises issus des communautés noires et autochtones à débloquer de nouvelles possibilités de croissance

TORONTO, le 15 avril 2024 /CNW/ - Toronto est située sur le territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat. - EY Canada est fière de présenter les 12 participants canadiens de 2024 au Réseau Accès-entrepreneurs d'EY. Lancé au Canada en 2022, le programme aide les leaders des communautés noires et autochtones à accéder à de la formation et aux réseaux voulus pour transcender les obstacles et faire croître leur entreprise.

« La cohorte 2024 du Réseau Accès-entrepreneurs est composée de propriétaires d'entreprises visionnaires issus de divers secteurs, unis par leur engagement à collaborer avec leurs collectivités et à répondre aux besoins des consommateurs au moyen de solutions novatrices et durables, soutient Christopher Gordon, codirecteur du programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY. Qu'ils soient dans le secteur des produits de consommation et du commerce de détail ou des solutions technologiques liées au recrutement, les participants du programme de cette année placent l'humain au coeur de leur entreprise. »

Les entrepreneurs canadiens sélectionnés sont :

« Les propriétaires d'entreprises constituent le moteur de l'économie canadienne, et nous sommes extrêmement fiers de travailler avec une cohorte qui incarne la riche diversité et l'esprit dynamique du paysage entrepreneurial canadien, affirme Myriam Gafarou, codirectrice du programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY. Chez EY, nous croyons fermement que l'accès au réseautage, au mentorat, au capital et aux connaissances des propriétaires d'entreprises ne devrait pas être déterminé par la couleur de leur peau, leur milieu culturel ou leur genre, mais plutôt leur créativité, leur caractère, leur compassion et leur courage. »

Le Réseau Accès-entrepreneurs, qui en est à sa troisième année au Canada, vise à combler l'écart de disparité en collaborant avec des propriétaires d'entreprises issus des communautés noires et autochtones au moyen de sept facteurs de croissance éprouvés : les gens, la technologie, les activités, les clients, les finances, les transactions et les risques. Les participants au Réseau Accès-entrepreneurs ont également accès aux experts en la matière d'EY, bénéficient d'un programme de formation pour cadres personnalisé et sont jumelés à un ambassadeur de relations d'EY pour des séances de coaching individuel afin de les aider à s'orienter tout au long de leur croissance.

« En peu de temps, ce programme s'est rapidement transformé en un réseau florissant, propulsant les entreprises appartenant à des groupes sous-représentés vers de nouveaux sommets, déclare Daniel Baer, codirecteur du programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY. Je suis fier de l'évolution du programme en quelques années seulement et j'ai hâte de voir comment sa croissance future renforcera l'engagement d'EY à l'égard de l'accessibilité, de l'inclusion et de la promotion du développement économique du Canada. »

Le Réseau Accès-entrepreneurs fait partie de l'écosystème entrepreneurial d'EY qui honore et soutient l'entrepreneuriat au Canada depuis 30 ans. Le programme se déroule en parallèle du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY et du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY, qui font tous deux la promotion d'un écosystème diversifié et inclusif contribuant à la croissance des entreprises à chaque étape. Chez EY, nous croyons fermement à l'entrepreneuriat pour tous.

Apprenez-en davantage sur le Réseau Accès-entrepreneurs d'EY et l'engagement d'EY à bâtir un écosystème entrepreneurial équitable et inclusif pour tous.

À propos du Réseau Accès-entrepreneurs d'EY

Le Réseau Accès-entrepreneurs d'EY vise à fournir du soutien aux entrepreneurs noirs et autochtones. Il a pour but de contribuer à la lutte contre les inégalités, en s'appuyant sur un programme de formation personnalisé d'un an à l'intention des propriétaires d'entreprises privées à but lucratif des communautés noires et autochtones, ainsi que sur l'offre de possibilités d'encadrement et de réseautage. Les participants sont jumelés à un ambassadeur de relations d'EY qui, en tant que coach attitré, les aide à s'orienter tout au long de leur processus de croissance.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur à long terme pour les clients, les gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. Les équipes diversifiées d'EY, réparties dans plus de 150 pays, renforcent la confiance grâce à l'assurance que leur permettent d'offrir les données et la technologie, et aident les clients à croître, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité, ou encore de leurs services transactionnels ou juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi le leur interdit.

Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/fr_ca. Suivez-nous sur Twitter : @EYCanada.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

