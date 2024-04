Webull Canada lance sa plateforme de négoce informatique





La plateforme informatique personnalisable permet aux utilisateurs de créer leur propre expérience de négociation.

TORONTO, le 15 avril 2024 /CNW/ - Webull Canada, une plateforme d'investissement digitale de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme informatique. Cette version permet aux utilisateurs d'avoir des multi-écrans personnalisables et de réorganiser les widgets, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir une expérience de négoce unique et d'effectuer plus facilement et plus efficacement des transactions en connaissance de cause.

Après le lancement récent du produit de gestion de trésorerie de Webull Canada, cette offre soutiendra les utilisateurs de Webull à tous les niveaux, du débutant au spéculateur sur séance le plus chevronné, et offrira aux clients de Webull une expérience de négociation plus robuste et plus innovante.

"L'introduction de la plate-forme Webull Desktop a été une progression naturelle après le lancement de notre application mobile en janvier", a déclaré Michael Constantino, PDG de Webull Securities (Canada) Limited. "Notre priorité absolue chez Webull est de fournir une expérience de négociation fluide à nos utilisateurs, avec des offres qui sont innovantes et à la pointe de la technologie, et qui sont recherchées par nos clients. La plateforme Webull Desktop, qui a été très demandée depuis notre lancement en début d'année, fait le lien entre tous ces éléments".

Pour en savoir plus, veuillez visiter Webull.ca/fr.

À propos de Webull

Webull est une plateforme d'investissement numérique de premier plan qui s'appuie sur une infrastructure mondiale de nouvelle génération. Le groupe Webull a son siège à Saint-Pétersbourg, en Floride, et est soutenu par des investisseurs privés situés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Webull sert des dizaines de millions d'utilisateurs dans plus de 180 pays, offrant aux investisseurs particuliers un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux marchés financiers du monde entier. Les utilisateurs peuvent mettre en oeuvre des stratégies d'investissement en négociant des actions internationales, des FNB, des contrats d'option et des fractions d'actions par l'intermédiaire de la plateforme de négociation de Webull, qui est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong, à Singapour, en Australie, en Afrique du Sud, au Japon, au Méxique, et au Canada.

